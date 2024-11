Promozione, Sestrese vs Ceriale LIVE: la cronaca del match del “Piccardo”

SESTRESE vs CERIALE 0-1 (43′ Melegazzi)

51′ Preme la Sestrese per trovare il pareggio ma il Ceriale tiene bene il campo con attenzione.

47′ Primo cambio per il Ceriale: fuori Kacellari, dentro Gagliano.

Si riparte!

Secondo tempo

45′ Finisce senza recupero la prima frazione di gioco: Ceriale in vantaggio sulla Sestrese, ha segnato Melegazzi.

43′ Melegazzi! Il Ceriale è in vantaggio! Il numero 11 si fa trovare pronto su un pallone arrivato dalla fascia opposta, un tentativo di cross. Melegazzi, di prima intenzione, fa partire un siluro che si insacca alle spalle di Marotta: 1-0 biancoblù.

40′ Ammonito Bazzurro nella Sestrese.

35′ Sestrese salita in cattedra in questa fase di gioco: bene l’intensità degli uomini di Valmati, che a livello di occasioni al momento sono avanti. Ceriale palleggia molto cercando di trovare spazio e, dalla prima parte di primo tempo, sono calati nella pericolosità offensiva.

32′ Gjoka ci prova da fuori, Vinci è bravo a parare e mandare la palla in corner. Dall’angolo successivo, altre situazioni pericolose su palloni alti dove i cerialesi riescono a difendersi.

30′ Squadre molto dinamiche con l’obiettivo di creare palle gol con il palleggio e azioni veloci. Non si segnalano ancora altre occasionissime in questi minuti di gioco.

28′ Entrata decisa di Galluccio su Vignola che prende anche il centrocampista biancoblù: primo giallo tra le fila della Sestrese.

26′ Altro giallo tra le fila del Ceriale: ad essere ammonito è Kacellari.

19′ Il primo ammonito del match è Vignola del Ceriale.

18′ Galluccio, bravo a farsi notare molto sulla fascia destra, galoppa verso la porta dalla corsia laterale. Bravo Vinci a respingere con le mani, poi ci pensa la difesa cerialese a spazzare via.

14′ Lancio dalle retrovie per Curabba che stoppa bene e calcia in porta al limite dell’area: pallone in rete ma bandierina alzata, è fuorigioco.

12′ Ancora nessuna concreta occasione da gol ma tanto studio con il palleggio, soprattutto fronte Ceriale: possesso finora dalla parte della squadra di Mambrin.

6′ Recupero palla di Molina dopo la pressione vincente di Mariani. Il numero 7 controlla, avanza fino ad accentrarsi per la conclusione: Marotta para a terra.

5′ Accenno di proteste per il Ceriale dopo che Vignola, entrato in area, si lamenta per un intervento falloso in contrasto di un avversario: l’arbitro non fischia nulla. Inizio di studio tra le due formazioni.

Partiti!

Primo tempo

Le formazioni:

Sestrese: 1 Marotta, 2 Agostini, 3 Piccardo, 4 Galluccio, 5 Ansaldo, 6 Andreoni, 7 Piroli, 8 Bazzurro, 9 Bruzzone, 10 Curabba, 11 Gjoka A disposizione: 12 Cannavò, 13 Barbarini, 14 Scarfò, 15 Lanza, 16 Moretti, 17 Iannicella, 18 Castelli, 19 Sarno, 20 Balestrino. Allenatore: Valmati.

Ceriale: 1 Vinci, 2 Prudente, 3 Giudice, 4 Genduso, 5 Vignola, 6 Andreetto E, 7 Molina, 8 Kacellari, 9 Mariani, 10 Secco, 11 Melegazzi. A disposizione: 12 Mondino, 13 Andreetto L, 14 Cenisio, 15 Gagliano, 16 Gualberti, 17 Pescio, 18 Beluffi, 19 Gayubo, 20 Gloria. Allenatore: Mambrin.

Arbitra Minniti di Genova, coadiuvato da Doci e Plaka di Savona.

Sestri Ponente. Un inizio di campionato importante per gli uomini di Mambrin che, tra un gioco propositivo e risultati, si trova al quarto posto. Quelli di Valmati, subentrato alla quinta giornata, sono a quota 6 dopo un avvio zoppicante. I punti sono quindi pesanti sia per la Sestrese sia per il Ceriale, che si daranno alla battaglia sportiva in questo match intrigante al Piccardo.