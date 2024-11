Promozione. Il Pontelungo vince di misura e convince contro il Little Club James

PONTELUNGO VS LITTLE CLUB JAMES 1 (12’ Rocca) – 0

Albenga. Termina con la vittoria del Pontelungo il match contro il Little Club James. Un primo tempo nettamente dominato dai padroni di casa, dove poteva arrivare più di un gol oltre quello di Rocca. Bongiorni si supera su Chariq, poi un altro paio di azioni capitalizzate non nel migliore dei modi dai giocatori granata chiudono il primo tempo sull’1 a o. La ripresa, non brillante del Pontelungo, sposta leggermente gli equilibri specialmente con l’ingresso in campo di Raiola, ex Albenga, che nel secondo tempo ha saputo rendersi pericoloso. Poi gli ingressi di Ciravegna, Guardone e Sfinjari che danno aria fresca alla squadra rimettono la partita sul binario primario. Guardone colpisce un palo, Ciravegna segna sulla ribattuta ma il gol viene annullato per fuorigioco, Sfinjari in 10 minuti si è reso molto pericoloso sfiorando il doppio vantaggio più volte. Intanto la squadra di Zanardini è seconda in solitaria dietro alla Carcarese, mettendo un buon punto esclamativo al suo campionato.

95’ Termina qui il match, il Pontelungo prende tre punti fondamentali in ottica classifica.

93’ Sfinjari recupera palla, Guardone chiede involato a rete ma il subentrato fa tutto in solitaria e calcia. Pallone fuori di pochissimo.

90’ Assegnati 5 minuti di recupero.

89’ Punizione dalla trequarti per il Little Club James, partita molto frenetica in questi ultimi minuti.

87’ Ribaltamento di fronte e arriva il gol di Ciravegna che viene però annullato per fuorigioco. Prima del suo tap-in, gran tiro che si stampa sul palo di Guardone. Gli ultimi minuti di questa sfida sembra possano essere interessanti con gli ospiti che stanno spingendo per cercare almeno un punto.

85’ Gran rischio del Pontelungo, graziata la difesa.

83’ Ammonito Sfinjari per proteste, che chiede a gran voce alla panchina il motivo di questo giallo.

80’ Ciravegna controlla con il tacco, prende il fondo e calcia, pallone fuori di un soffio! Sarebbe stato un gol fantastico.

79’ Arriva anche il momento di Sfinjari, preso il posto di Marquez.

76’ Farinazzo mette un pallone preciso per Guardone, il pallone arriva dentro per Caneva che lancia da pochi passi potente. Un gol annunciato, se non fosse che un difensore ospite si contrappone tra porta e palla e devia la conclusione salvando il portiere.

73’ Zanardini rinfresca la fascia, fuori Chariq per Guardone. Rossetti segue le orme del collega: fuori Garaventa per Parodi.

69’ Altro cambio per Zanardini: fuori Rocca per Caneva.

67’ Delfino parte dopo il calcio d’angolo, Bilanzone blocca l’azione e si guadagna l’ ammonizione. Concorda con un cenno con Magaglio. Intanto Zanardini opera il doppio cambio: fuori Asteggiante e Delfino per Ciravegna e Pollero.

62’ Rossetti opera il suo terzo cambio: fuori De Persiis per Eranio. Intanto Roascio su corner prova il tiro, ma il pallone finisce alto. Messo male con il corpo, calcia praticamente in caduta.

60’ Tutta la panchina del Little Club James si lamenta per un presunto contatto di Farinazzo ai danni del loro dieci chiedendo a gran voce il rigore.

58’ Altro cambio per gli ospiti: fuori Siddi dentro un ex Albenga, Raiola.

56’ Grande azione del Pontelungo, il pallone arriva a Chariq che aspetta un attimo prima di calciare, la mette sul destro e calcia forte sul primo palo. Bongiorni blocca.

55’ Ecco l’orgoglio granata. Delfino si guadagna l’angolo da cui sfocia il tiro a giro di Marquez. Bongiorni ci mette i guanti e si supera deviando in angolo. Dopo una serie di corner non troppo pericolosi, il pallone è nuovamente dei genovesi.

53’ Ammonito Crovetti per un presunto colpo al volto ai danni di Delfino. In questi primi minuti gli ospiti sembrano avere in mano la partita, il Pontelungo deve riprendere coraggio.

48’ Subito un cambio per gli ospiti, Canellini prende il posto di Leonardi.

45’ Si riprende, pallone per il Little Club.

Secondo tempo

46’ Termina dopo un minuto di recupero il primo tempo tra Pontelungo e Little Club James.

45’ Manca poco al fischio di fine primo tempo. Marquez prova il colpo di testa, pallone sul fondo.

43’ Giorgi prova la rovesciata, il pallone esce di poco finita la palombella, Breewuer aveva già intuito la parabola del tiro.

41’ Farinazzo salva il pallone da una possibile rimessa dal fondo e ribadisce in area dove arriva Asteggiante. Colpo di testa troppo lento per impensierire il portiere.

35’ Ammonito Chariq per un brutto fallo davanti alla panchina degli ospiti che gridano a gran voce il rosso. Solo ammonizione secondo Magaglio che delucida la sua decisione a Rossetti.

29’ Che azione e cosa ha sbagliato Marquez. Praticamente dentro l’area piccola su divora il gol tirando sopra la traversa.

27’ Continuo assedio del Pontelungo. Marquez raccoglie il pallone e con il contagiri serve in corsa Chariq. L’esterno arriva a tu per tu con il portiere e calcia… che parata di Bongiorni! Come un gol fatto, Little Club James in difficoltà.

25’ Presunto calcio di rigore per il Pontelungo, non ravvisato però da Magaglio. Sarà solo angolo per il Pontelungo. Da corner colpisce di testa Asteggiante, ma il pallone termina fuori.

24’ Dialogo perfetto tra Chariq e Calcagno, quest’ultimo prende il fondo e mette dentro dove arriva Rocca, colpo di testa che sfiora di pochissimo la traversa e termina fuori.

23’ Ancora Delfino, si libera e da posizione defilata prova il tiro in porta. Pallone fuori, ora assedio totale del Pontelungo.

21’ Che giocata di Delfino che con estrema destrezza e leggerezza passa in mezzo a due e prende il fondo. Pallone messo dentro e rimbalzato al limite dove non c’è nessuno tranne Chariq che, totalmente da solo, prende il tempo e calcia con precisione. Il pallone termina tra le braccia del portiere.

18’ Grande dribbling di Chariq che si libera e calcia. Conclusione troppo strozzata che Bongiorni accompagna con gli occhi sul fondo.

15’ Brutto colpo subito da Bolia da parte di Garaventa. Il giocatore rossoblù si guadagna l’ammonizione.

12’ La sblocca subito il Pontelungo con Rocca! Gol in tuffo alla Van Persie con l’assist di testa di Delfino che raccoglie il gran passaggio di Chariq. Una grandissima azione che mette subito il punto esclamativo alla partita.

6’ Partita momentaneamente bloccata a centrocampo, gli ospiti non sono ancora riusciti a trovare il varco giusto per infilzare la difesa di casa, ma neanche il Pontelungo si è reso pericoloso. É a centrocampo la vera sfida per adesso.

1’ Si inizia, palla per i padroni di casa. Subito rimessa laterale per il Little Club James.

Primo tempo

Ecco le formazioni della gara:

Pontelungo: 1 Breewuer, 2 Bolia, 3 Calcagno, 4 Roascio, 5 Farinazzo, 6 Badoino, 7 Delfino, 8 Asteggiante, 9 Rocca, 10 Marquez, 11 Chariq. A disposizone: 12 Ghiozzi, 13 Bovio, 14 Gerini, 15 Pollero, 16 Guardone, 17 Ciravegna, 18 Caneva, 19 Ardissone, 20 Sfinjari. Allenatore: Zanardini.

Little Club James: 1 Bongiorni, 2 Leonardi, 3 Pocaterra, 4 Carra, 5 Crovetti, 6 De Persiis, 7 Garaventa, 8 Bilanzone, 9 Giorgi, 10 Chaves, 11 Siddi. A disposizione: 12 Parise, 13 Eranio, 14 Canellini, 15 De Rosa, 16 Allocca, 17 Parodi, 18 Raiola, 19 Broso, 20 Cinardo. Allenatore: Rossetti.

Arbitro della gara il signor Luca Magaglio di Imperia, coadiuvato da Pietro Pollero di Savona e Jacopo Ruggiero di Genova.

Albenga. Buon pomeriggio a tutti cari lettori e ben ritrovati per commentare assieme il match di Promozione LIVE, minuto per minuto, della sfida tra Pontelungo e Little Club James. La rosa di Zanardini, che aveva iniziato il campionato con 3 pareggi consecutivi, sembra aver trovato il ritmo giusto. Due vittorie consecutive, di cui ua per ben 6 reti a 0 contro il Cella, pareggio contro la quotatissima Carcarese e vittoria per 3 a 0 contro l’Albissole nei match più interessanti di questa prima fase. Una rosa ancora imbattuta che presenta in squadra l’attuale top scorer di categoria, Sfinjari, con 7 reti in campionato. Secondo miglior attacco del campionato e terza miglior difesa, a sottolineare come la solidità del reparto arretrato sia l’arma in più dei granata. Oggi però, con qualche defezione in difesa: con Calandrino ancora squalificato e Corciulo non nelle migliori condizioni, sarà Farinazzo ad affiancare Roascio. Il Little Club James arriva anch’esso da una vittoria, ma il suo andamento è molto più altalenante. Anche loro molto rocciosi, non riescono però a trovare sempre la via della porta.