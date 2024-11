Promozione, Little Club James perde di misura a Ceriale. Rossetti: “Soddisfatto ugualmente, bisogna continuare su questa strada”

Ceriale. Il Little Club James perde di misura a Ceriale, decisiva la rete di Mariani per i cerialesi. Il tecnico rossoblù, Cristiano Rossetti, è rimasto soddisfatto della prova della propria squadra nella trasferta al Merlo.

“A fine partita ho fatto i complimenti ai ragazzi – dichiara Rossetti -. Siamo usciti a testa alta contro una squadra come il Ceriale, giovane ma organizzata e di buoni talenti. Penso che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto che potevamo portare a casa. Va bene così, ci portiamo a casa come si dice la prestazione, anche se perdere non fa mai bene. Siamo convinti che la strada è giusta. Il fallo di mano in area? Lo faccio giudicare a chi l’ha visto. Io ero un po’ coperto. Tutti mi dicono che era un rigore solare, però sono episodi che ogni tanto girano bene e ogni tanto girano male. Noi abbiamo subito 7 rigori nelle ultime 8 partite. Ogni tanto averne qualcuno a favore ci farebbe piacere”.

“Una buona prima parte di campionato sicuramente. Sapevamo che affrontavamo una squadra che sarà destinata a giocarsi le prime posizioni del campionato e da quello che ho visto se lo meritano anche. Noi stiamo cercando di mettere in campo la nostra forza, con i nostri pregi e limiti. I ragazzi ce la stanno mettendo tutta. Siamo soddisfatti. Siamo solo alla settima di campionato e ne abbiamo ancora tante da fare. Bisogna continuare su questa strada e non perdere di vista qual è il nostro obiettivo primario“, chiosa.