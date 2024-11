Promozione, Legino. Il presidente Carella blinda mister Tobia: “Mai in discussione, crediamo fortemente nella squadra che abbiamo allestito”

Savona. Allarme rientrato. Le parole pronunciate ieri sera dall’allenatore del Legino Fabio Tobia a “Mixed Zone” (trasmissione di approfondimento condotta da Claudio Nucci in diretta nelle serate di domenica e lunedì sulle pagine Facebook di IVG.it e IVG Sport) avevano fatto rizzare le antenne ai più, ma a smentirle è intervenuto direttamente il presidente del sodalizio verdeblù Piero Carella.

“Fabio deve stare calmo – ha chiosato il numero uno del club -, ho già avuto modo di confrontarmi con lui confermandogli la nostra fiducia. Crediamo fortemente nella squadra che abbiamo allestito, se qualcuno si dovesse mettere in discussione allora dovrei farlo anche io. Certamente dovremo registrare qualcosa, però ancora una volta ci troviamo alle prese con gli infortuni di svariati giocatori chiave come Romeo, Del Nero, Crocilla e Ferrara”.

“Sono convinto – ha proseguito Carella – che usciremo da questa situazione al più presto. I ragazzi stanno attraversando un momento di tensione a causa dei risultati, motivo per cui dobbiamo lavorare per convincerli del fatto che la squadra non merita la classifica che ha. Nei miei anni da presidente mi è già capitato di vivere momenti di difficoltà simili a questo, sono sicuro che riusciremo a superarlo”.

Dopo aver asserito che sia ancora presto per parlare di mercato, il numero uno del Legino ha concluso il proprio intervento guardando alla prossima sfida dei verdeblù (impegnati domenica al ‘Ruffinengo’ contro l’Argentina Arma): “Sarà la partita più difficile, ma questo è il momento di rimanere uniti senza perdere la calma. Dobbiamo dare più fiducia possibile ai giocatori facendogli entrare nella testa che non sono inferiori a nessuno”.