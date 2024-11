Promozione, l’Albissole ringrazia i suoi sostenitori. Resca: “Se pensate dov’eravamo pochi anni fa… Grazie a chi ha creduto e continua a credere in noi”

Albissola Marina/Albisola Superiore. Un’impresa manifesto del modo di essere di un’intera realtà. Tenacia, grinta, carattere e forza di volontà: questi sono solo alcuni dei tratti distintivi dell’Albissole che, dopo il fallimento del 2019, ha saputo rimboccarsi le maniche ripartendo con grande veemenza.

Il salto di categoria conquistato al termine della scorsa stagione è stata l’ennesima conferma della solidità del progetto biancazzurro, un disegno ben strutturato che, passo dopo passo, si sta colorando in maniera sempre più accesa. La vittoria ottenuta domenica contro la Sampierdarenese (nonostante l’inferiorità numerica dal 1′ minuto) ha generato ulteriore entusiasmo in casa Albissole, motivo per cui la società ceramista, nella persona del vicepresidente Stefano Resca, ha voluto condividere una lettera aperta ringraziando i propri supporter.

Di seguito ecco il contenuto della nota stampa: “La società Asd Albissole 1909, dopo l’impresa di domenica della prima squadra, ci tiene a ringraziare tutti i suoi sostenitori e tutti coloro i quali hanno creduto e continuano a credere nel nostro progetto di crescita dei giovani, dello spettacolo e delle emozioni che riusciamo a dare al folto pubblico che settimana dopo settimana ci segue sui campi. Se pensate dov’eravamo pochi anni fa… Ci davano tutti per spacciati, ma grazie ad un piccolo gruppo di ragazzi (soprattutto genitori) che hanno creduto in Noi, quest’anno siamo riusciti ad essere presenti con squadre competitive in tutte le leve del settore giovanile, compresa la Juniores”.

“Che dire poi della prima squadra – prosegue il comunicato -… Questo progetto è più ampio di quanto si possa immaginare. Siamo partiti nel 2020 con la squadra iscritta al campionato di Seconda Categoria e, passo dopo passo, impegno dopo impegno, siamo riusciti ad arrivare al campionato di Promozione con i presupposti di fare bene, senza nessuna pressione di chissà quale obbiettivi, ma con la consapevolezza che il gruppo fa la forza, come hanno dimostrato i nostri ragazzi domenica scorsa”.

“La società è rinata grazie ad alcune persone che hanno avuto la capacità e l’umiltà di rimboccarsi le maniche e ripartire da zero riuscendo a far tornare in tutti noi la passione per i colori biancazzurri! Grazie Lorenzo, grazie Giuliano e grazie Aldo (rispettivamente Barlassina, presidente del sodalizio ceramista, Rosso, direttore generale del club e Lupi, ex direttore sportivo della società, ndr)”.

“Tutto questo – conclude la nota – non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato il supporto delle amministrazioni comunali di Albissola Marina e Albisola Superiore e di tutti gli sponsor e supporter che con il loro contributo continuano a dare linfa importante al mantenimento ed al futuro della nostra cara amata ASD Albissole 1909″.