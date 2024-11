Promozione, la web cronaca in diretta di Cella-Carcarese

CELLA-CARCARESE 0-1 (43’ Brovida)

47’ Finisce il primo tempo

46’ Annullato per fuorigioco il gol di Kosiqi

43’ GOOOOOOOOOOL! Brovida si prende la responsabilità del penalty, calcia alla destra di Papini che intuisce e tocca il pallone, ma non riesce ad evitare che si infili in rete. 0-1

42’ RIGORE PER LA CARCARESE! Fallo di Grassi su Kosiqi

41’ Ancora Papini salva il risultato, opponendosi alla girata di Poggi che riceve da rimessa laterale

40’ Brovida conquista una punizione dai 25 metri, batte F. Moretti: Papini manda in angolo

38’ Antonini va via a Babliuk sulla sinistra e crossa in area per Grassi che calcia, Giribaldi allontana con i pugni

34’ Giallo per Brovida, falloso su Casanova

20’ Casanova ci prova in acrobazia, ma non centra lo specchio

12’ Cross di Moretti sul secondo palo, dove Kosiqi tutto solo colpisce al volo e manda fuori. Il guardalinee alza la bandierina per fuorigioco

7’ Angolo di Celano, respinta, la palla arriva a Becciu che calcia al volo, conclusione alta

1’ Subito in avanti la Carcarese: Luca Moretti corto per Kosiqi che al limite indirizza sul primo palo, Papini blocca sicuro

Si parte alle 15:01, Cella in divisa gialloblu, Carcarese biancorossa

Genova. Al Morgavi si gioca la nona giornata del Girona A di Promozione, in campo Cella e Carcarese, fischio d’inizio alle 15:00.

Dopo il pari nel recupero con il Pontelungo, i biancorossi vanno a caccia dei tre punti per mantenere il distacco dalle rivali e continuare a stare da soli in vetta (la Sampierdarenese è ad una sola lunghezza), ma di certo non sarà semplice. Il Cella, infatti, non ha mai perso nelle tre partite giocate tra le mura amiche (2 vittorie e un pari) e intende mantenere la sua imbattibilità per cercare di allontanarsi dalla zona playout (al momento è undicesimo, a quota 9 punti, gli stessi del San Cipriano).

Anche perché la squadra di Pagano non vince da ben cinque gare: nelle ultime 4 ha collezionato 1 pari e tre sconfitte, domenica scorsa ad opera del Little James. Fin qui, invece, la Carcarese è stata fermata solo dall’Argentina (2-1) e, come detto, mercoledì dal Pontelungo (2-2), con tutte le altre avversarie è riuscita sempre a farsi valere.

FORMAZIONI:

CELLA: Papini, Pizzorno, Antonini, Sonnino, Gerbaudo, Grassi, Lerza, Muscolo, Becciu, Celano, Casanova. A disp.: Parise, Panerello, Travaglini, Mataloni, Flori, Raso, Cappato, Melle, Roggerone. All. Danilo Pagano

CARCARESE: Giribaldi, Moretti F., Mombelloni, Moetti L.,Spozio, Nonnis, Brovida, Diamanti, Kosiqi, Poggi, Babliuk. A disp.: Grenna, Pirotto, Casassa, Di Noto, Ghirardi, Dematteis, Brignone, Marchi, Napoli. All. Michele Battistel

ARBITRO: Matteo Massimo Esposito di La Spezia

ASSISTENTI: Nicolò Orsini e Nicola Franzese di La Spezia