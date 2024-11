Promozione. La Sampierdarenese batte il Finale grazie a Ferrante: “Lottato e sofferto, ma i tre punti sono nostri”

Finale. La Sampierdarenese vola in campionato grazie alle reti di Floriano Ferrante. È lui il Man of the match della partita contro il Finale, sbloccata proprio grazie ad un suo gol e terminata poi 1-0. Inoltre, l’attaccamte è anche il top scorer di una squadra che, fino ad oggi, ha collezionato più punti giocando in trasferta che in casa, piazzandosi momentaneamente alla seconda posizione nell’attesa del recupero della partita del Millesimo, che grazie ad una vittoria potrebbe superare la squadra genovese.

Per lui un passato in Eccellenza nella Sestrese, poi tanta gavetta in Prima Categoria al San Quirico Burlando e al Casassa. Dopo, un anno al Sori per poi tornare al suo San Quirico Burlando dove, nella scorsa stagione, segna la bellezza di 28 gol. Nelle sue prime partite con la Sampierdarenese, è già a quota 4 gol tra campionato e coppa, un inizio mica da poco per il classe 1999.

Sensazioni positive per Ferrante dopo una vittoria arrivata da una partita non facile: “Vittoria importante. Continuiamo la striscia di vittorie. Giocare in campi del genere è molto difficile. La squadra è molto giovane, dobbiamo continuare così, con questo entusiasmo”.

La determinazione la chiave vincente di una squadra decisamente giovane “La voglia di prendere il risultato e portarci a casa i tre punti era palpabile. Come questa settimana qua, come domenica scorsa e quella prima ancora. Le partite si decidono nelle occasioni, chi le sfrutta meglio vince e noi abbiamo fatto bene oggi. Abbiamo lottato, sofferto, però i tre punti sono nostri, adesso andiamo a casa e ci godiamo questa vittoria”.

“Bisogna pensare domenica per domenica – continua Ferrante -, quindi da martedì questa partita qua non si dimentica, perché le sensazioni devono rimanere, però si pensa subito a quella dopo”.

Nessun obiettivo dichiarato, se non quello di giocare sempre al meglio delle proprie possibilità: “Essendo che siamo una squadra molto giovane, solitamente si pecca di esperienza in queste categorie. Stiamo dimostrando che con la voglia e la determinazione giusta possiamo raggiungere dei buonissimi risultati. Non ci sono obiettivi, i conti poi si fanno alla fine”.