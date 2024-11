Promozione, Finale vs Ventimiglia LIVE: padroni di casa in cerca del riscatto

FINALE 5 (3′ Piu, 8′ Arzarello, 35′ Palumbo, 45+2′ G. Brollo, 52′ Agate) vs VENTIMIGLIA 0

59′ Sinistro dal limite di Rea, blocca Martinetti distendendosi verso il primo palo.

57′ Perde palla il Finale, Gambacorta offre a Cassini che trova sul suo tiro la parata di Martinetti. Nel frattempo, altro cambio per il Finale: Cafarotti sostituisce Palumbo.

55′ Haderbache con il piede nega la doppietta a Piu che, ancora una volta, aveva preso il tempo ai difensori avversari per ricevere il cross. Intanto, ammonito Rea.

54′ Finisce la partita di Agate, che ha messo la propria firma sul tabellino con il gol del 5-0. Al suo posto entra in campo Shpuza.

52′ Cinquina del Finale! Traversone di Piu dalla sinistra, pescato Palumbo che calcia addosso al portiere, sulla respinta si fa trovare pronto Agate che non sbaglia. 5-0 per i giallorossoblù.

49′ Altra occasione per la manita giallorossoblù. Questa volta a crossare è Arzarello, arriva puntuale a centro area Piu che, però, non angola la conclusione. Riesce dunque a deviare in corner Haderbache.

46′ Arzarello a centimetri dalla doppietta: il 2 non riesce, da pochi passi, a trasformare in rete il cross basso di Brollo.

Si riparte, primo possesso della ripresa per il Finale. Partita che sembra aver poco da dire, vedremo se ci saranno delle novità.

Secondo Tempo

45+2′ Conquista il fallo e segna su punizione, sale in cattedra Gabriele Brollo per il poker finalese con cui termina il primo tempo. Palla a mezza altezza che passa alla destra della barriera sulla quale non arriva Haderbache.

45+1′ Ventimiglia in dieci uomini! Contropiede del Finale con Brollo lanciato verso la porta avversaria ma ostacolato da Giglio che secondo l’arbitro commette fallo. Piove sul bagnato per il Ventimiglia.

41′ Tenta l’acrobazia Gambacorta su sviluppo di calcio d’angolo, pallone che termina in out.

39′ È entrato anche Rea in un Ventimiglia a totale trazione offensiva, schierato con il 4-2-4.

37′ Arriva un’altra sostituzione nel Ventimiglia: Giglio al posto di Addiego. Non sarà un intervallo semplicissimo per i giocatori granata.

35′ Tris di Palumbo! Pescato solo, in area di rigore, l’11 del Finale incrocia con il destro e realizza il gol del 3-0.

29′ Va via in dribbling Palumbo, steso poi da Ierace che viene ammonito. Partita di applicazione e personalità da parte del classe 2006.

27′ Verardi è uscito dal campo con le proprie forze, il motivo della sostituzione non dovrebbe essere legato ad un problema fisico.

25′ Chance in ripartenza per il Finale con il destro di Palumbo, ma l’11 colpisce male e manda la sfera sul fondo. Intanto, un cambio per Massullo: entra Gambacorta al posto di Verardi.

23′ Traversa scheggiata dal siluro di Cassini che prova a far male dalla distanza. Il Ventimiglia sta cercando di rientrare in partita.

20′ Destro dal limite di Bastita, blocca in due tempi, con qualche brivido, Martinetti.

17′ Altra chance per i giallorossoblù: Brollo lancia Piu in profondità, ma la doppia deviazione, prima di Ierace e poi del portiere, costringe il Finale al calcio d’angolo.

16′ Vicino al tris il Finale. Rimessa laterale a cercare Brollo che, inizialmente spalle alla porta, riesce a girarsi e calciare. La sfera termina sull’esterno della rete, ma arriva un nuovo sussulto dei padroni di casa.

13′ Impreciso il mancino ad incrociare di Cassini, nessun pericolo per il Finale.

11′ Arriva la reazione del Ventimiglia, con la conclusione al volo di Sparma. Tiro debole e centrale, blocca Martinetti.

8′ Raddoppio giallorossoblù! Corner dalla sinistra di Brollo, incornata vincente di Arzarello. 2-0 fulmineo per la squadra di Brignoli.

6′ Tatticamente interessante lo schieramento del Finale: 4-3-3 in fase di possesso, ma quasi 5-3-2 in non possesso. Infatti, Palumbo si abbassa sulla linea difensiva, mentre Piu, esterno sinistro diventa una punta centrale.

3′ Si sblocca subito il match, Finale avanti! Imbucata di Palumbo che lancia nello spazio Agate, cross basso per Piu che arriva sul secondo palo e trasforma.

Si parte! Dopo pochi secondi subito un corner per il Ventimiglia che comincia con il piglio giusto.

Primo Tempo

Il Finale cambia quattro interpreti rispetto alla sconfitta contro l’Albissole, nel Ventimiglia torna Sparma, capocannoniere del campionato con 5 reti.

Le formazioni ufficiali:

Finale: 1 Martinetti, 2 Arzarello, 3 Caligaris, 4 Scalia, 5 Giguet, 6 Pastorino, 7 Agate, 8 Ballone, 9 G. Brollo, 10 Piu, 11 Palumbo. A disposizione di mister Brignoli: 12 Anselmo, 13 Nazarenko, 14 V. Brollo, 15 Shpuza, 16 Aroca, 17 Cafarotti, 18 Bertozzi, 19 Renda, 20 Capocelli.

Ventimiglia: 1 Haderbache, 2 Berruti, 3 Addiego, 4 Peirano, 5 Zampella, 6 Ierace, 7 Verardi, 8 Bastita, 9 Felici, 10 Sparma, 11 Cassini. A disposizione di mister Massullo: 12 Fiorini, 13 Giglio, 14 Pianese, 15 Lorenzi, 16 Rea, 17 Bertone, 18 Gambacorta, 19 Allegro.

Il direttore di gara è Filippo Gorlero della sezione di Imperia. Gli assistenti, invece, sono Pietro Pollero (Savona) e Davide Biggi (Genova).

Finale Ligure. Lo spettro di vivere una stagione come la scorsa, per il Finale, è sempre più vicino. Siamo solo a novembre, ma le cinque sconfitte consecutive tra campionato e coppa preoccupano l’ambiente giallorossoblù. Dunque, l’appuntamento odierno contro il Ventimiglia sarà fondamentale per riscattarsi. Vincere, infatti, significherebbe prendere fiato e allontanarsi dalla zona playout nella quale il Finale è stato risucchiato dopo le ultime gare.

Il compito di fermare i giallorossoblù spetta, come anticipato, alla squadra di mister Gianfranco Massullo. I granata hanno perso solo una partita in questo campionato, oltre a sei pareggi e una vittoria. Per questo, il club ponentino sarà sulla carta un avversario difficile per il Finale. Tuttavia nell’ultimo incrocio, a settembre, in coppa, la squadra allenata da Davide Brignoli ha avuto la meglio. Sarà successo per i padroni di casa anche oggi?