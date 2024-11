Promozione, l’atto terzo tra Finale e Ceriale termina 1-1

FINALE vs CERIALE 1-1 (57′ Piu; 19′ Molina)

90′ + 5′ Finisce qui! Finale e Ceriale si spartiscono la posta.

90′ + 2′ Parata di Mondino su Piu: il centravanti non dà grande angolazione al pallone ma l’estremo difensore è bravo a non farsi ingannare.

90′ Cinque minuti di recupero.

84′ Fuori Vittorio Brollo, dentro Nazarenko. Il Finale vuole vincerla sfruttando la superiorità numerica.

81′ Pescio per Beluffi L nel Ceriale.

72′ Ammonito anche Gayubo, entrato in scivolata su Martinetti in modo molto duro.

70′ Rosso per Secco! Si accende il clima al Borel: il numero 10 spinge l’avversario che cade a terra con l’arbitro che lo vede. Tuttavia ci sono dubbi per un contatto tra Vittorio Brollo e Melegazzi, con il primo che smanaccia e sembra aver colpito in pieno volto il neo entrato.

68′ Fuori Gabriele Brollo, dentro Palumbo nel Finale.

67′ Occasionissima Ceriale! Gayubo tutto solo non riesce a superare Martinetti, già a terra e con tanto spazio per segnare.

66′ Fuori Molina, dentro Melegazzi nel Ceriale.

63′ Ammoniti Brollo V e Giguet per due falli commessi per fermare la ripartenza cerialese.

61′ Piu steso fallosamente da Pescio: l’arbitro tira fuori il giallo.

60′ Illusione del gol con la rasoiata fuori area di Pescio: Ceriale pericoloso.

57′ Brollo steso da Genduso in area: calcio di rigore per il Finale. Parte Piu..rete! 1-1 al Borel. Ammonito Agate prima della ripresa del gioco.

53′ Fuori Kacellari e dentro Gayubo nel Ceriale.

46′ Imbucata del Finale in contropiede: Brollo, servito da Renda, non riesce a indirizzare la sfera in porta, occasione importante per i padroni di casa

Inizia la ripresa con un cambio: ritorna Renda, fuori Cafarotti.

Secondo tempo

45′ + 1′ Finisce il primo tempo: Ceriale avanti 1-0.

45′ Un minuto di recupero.

36′ Mondino para su Giguet che impatta bene di testa.

32′ Giudice stoppa un pallone non semplice, la crossa in mezzo trovando Pescio in posizione regolare: il numero 9 stoppa e calcia, trovando la parata di Martinetti e la difesa finalese a spazzare. Finale in difficoltà in questi ultimi minuti di gioco.

29′ Colpo di testa di Vittorio Brollo su corner parato in presa da Mondino. Tentativo debole che finisce tra le sue braccia.

25′ Il Finale vuole riacciuffare il pareggio. Manca però concretezza e precisione nelle azioni.

20′ Esce subito Scalia, al suo posto Shpuza.

19′ Ceriale in vantaggio! Molina! Pallone filtrante di Gagliano, disattenzione della difesa finalese e Molina insacca in rete: 1-0.

16′ Recupero di Brollo che poi si vede deviata la sua conclusione.

12′ Kacellari prova da fuori: pallone fuori.

7′ Gagliano serve in profondità Pescio con un gran suggerimento centrale: esce Martinetti, era una bella occasione.

5′ Primi minuti di studio tra le due formazioni: si cerca di capire quali siano gli spazi più pericolosi per attaccarsi.

Si parte al Borel!

Primo tempo

Le formazioni ufficiali:

Finale: 1 Martinetti, 2 Caligaris, 3 Brollo V, 4 Scalia, 5 Giguet, 6 Pastorino, 7 Agate, 8 Ballone, 9 Brollo G, 10 Piu, 11 Cafarotti. A disposizione: 12 Acojocaritei, 13 Arzarello, 14 Nazarenko, 15 Shpuza, 16 Ramadhi, 17 Mallarino, 18 Palumbo, 19 Renda, 20 Capocelli. Allenatore: Brignoli.

Ceriale: 1 Mondino, 2 Prudente E, 3 Giudice, 4 Gagliano, 5 Andreetto E, 6 Genduso, 7 Molins, 8 Vignola, 9 Pescio, 10 Secco, 11 Kacellari. A disposizione: 12 Vinci, 13 Andreetto L, 14 Cortesi, 15 Prudente G, 16 Melegazzi, 17 Beluffi L, 18 Gualberti, 19 Gayubo, 20 Gloria. Allenatore: Mambrin.

Arbitra Miraglia della sezione di Imperia, coadiuvato da Fioriello (Imperia) e Dinapoli (Savona).

Finale Ligure. Dopo i due confronti di coppa riecco sfidarsi, dopo tre giorni tra l’altro, il Finale di Brignoli e il Ceriale di Mambrin. Nelle sfide di andata e ritorno ha avuto la meglio la squadra biancoblù, ma il campionato ha una storia a sé e i giallorossoblù hanno tanta necessità di punti per tenersi a debita distanza dalle zone pericolose del campionato. I finalesi erano riusciti a vincere e convincere con il roboante 8-1 al Ventimiglia, ma sono caduti la domenica dopo contro il Bragno. I cerialesi, invece, vengono da un’ottimo periodo di forma tra gioco e risultati: è quarto posto in campionato a 17 punti. Insomma, tre punti fanno molto comodo ad entrambe le formazioni.