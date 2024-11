Promozione, Genduso trascina il Ceriale: 1-0 al Millesimo in inferiorità numerica

CERIALE vs MILLESIMO 1-0 (69′ Genduso)

90′ + 9′ Finisce qui! Il Ceriale vince 1-0 in inferiorità numerica: decide la rete di Genduso.

90′ + 6′ Stacca di testa Conde, salito di testa: pallone fuori. Manca sempre meno alla fine, il Ceriale deve tenere duro per portare a casa tre punti d’oro in inferiorità numerica.

90′ Doppio cambio per il Millesimo: fuori Enzi per Bove e Ndiaye per Gadau. Sono sette i minuti di recupero.

88′ Occasionissima per il Millesimo! Salvatico non riesce a trovare l’impatto con la palla a pochi passi da Vinci: era un’occasione ghiottissima per pareggiare.

86′ Ammonito Salvatico nel Millesimo.

39′ Fuori Melegazzi per Gualberti, Mambrin cambia. Mancano poco più di cinque minuti alla fine del tempo regolamentare.

80′ Fuori Vittori per Salvatico e Brignone per Cigliuti nel Millesimo.

78′ Millesimo che tenta di ritornare in avanti alla ricerca del pari, ma manca precisione nelle azioni. Siamo entrati negli ultimi dieci minuti di gioco (più recupero, che sarà consistente).

72′ Fuori Molina per Pescio, cambia anche il Ceriale.

70′ Entra Youri Vittori per Piana, cambia il Millesimo.

69′ Rigore per il Ceriale! Molina steso in piena area di rigore: è penalty! Parte Vignola…sbaglia, poi ribatte in rete Genduso! Esplode di gioia il Merlo! Dure proteste del Millesimo che volevano un fischio per un fuorigioco proprio del capitano biancoblù, ma l’arbitro conferma la decisione: Ceriale in vantaggio

65′ Ammonito Vinci per perdita di tempo. Decisione particolarmente severa quella di Tameo.

60′ Sata a tu per tu con Vinci non riesce a capitalizzare l’ottimo suggerimento filtrante di Facello: pallonetto che finisce fuori.

58′ Villar imbuca per Sata che si fa ipnotizzare da Vinci: pallone bloccato dal portiere del Ceriale.

51′ Ndiaye per terra dopo l’intervento di Kacellari: per l’arbitro ha preso le gambe del giocatore giallorosso, è giallo per il giocatore cerialese. Altra decisione contestata, seppur arbitro e guardalinee erano in una buona posizione per giudicare.

49′ Andreetto rientra in campo e fa subito un fallo su Villar: giallo per lui. Nervi tesissimi al Merlo.

47′ Conde esce su Andreetto e colpisce anche la testa del difensore biancoblù, che rimane per terra dolorante. Melegazzi poi prova da fuori: blocca Conde, rientrato in porta dopo il contrasto.

Si riparte al Merlo! Nessun cambio tra le due formazioni.

Secondo tempo

45′ + 4′ Finisce qui il primo tempo: 0-0 tra Ceriale e Millesimo, biancoblù però in inferiorità numerica per l’espulsione di Beluffi.

45′ + 2′ Piana interviene fallosamente su Genduso, ci stava l’ammonizione per lui. L’arbitro non ammonisce, si genera un attimo di confusione e viene dato un giallo a Mambrin. Condurre questa partita non è affatto semplice, soprattutto dopo l’episodio dell’espulsione.

45′ + 1′ Melegazzi sfiora il gol con un tiro a rientrare dei suoi. Pallone fuori di poco dallo specchio, Ceriale propositivo nonostante l’inferiorità numerica.

45′ Quattro minuti di recupero.

42′ Millesimo che recupera il pallone e manda alla conclusione Vittori: pallone alto sopra la traversa.

38′ Ammonito Vignola. Partita che si accende a livello nervoso dopo l’espulsione di otto minuti fa.

30′ Baruffa dopo un episodio tra Beluffi e Brignone con quest’ultimo che rimane per terra dolorante. Panchina del Millesimo in campo per protestare, giallo per Macchia. Dopo qualche minuto arriva la decisione: rosso diretto per Beluffi. Rimane sconcertata la panchina del Ceriale, che per lo meno avrebbe voluto un provvedimento disciplinare nei confronti di Brignone. Ceriale in dieci uomini.

29′ Ceriale che torna in bolla dopo una fase di difficoltà. Gli uomini di Mambrin attaccano con qualità e con pochi passaggi sono pericolosi per la retroguardia millesimese.

23′ Prima Delgado e poi Sata sulla respinta: Millesimo vicinissimo al vantaggio, per due volte si fa trovare pronto un provvidenziale Vinci.

21′ Millesimo che prova a penetrare con Sata, sfruttando un momento di disattenzione cerialese: la difesa rimedia e spazza in corner.

19′ Il Ceriale respinge il corner giallorosso e sulla respinta c’è Vittori che chiude l’azione: tentativo potente ma impreciso, rimessa dal fondo.

16′ Ndiaye stende Melegazzi a ridosso della bandierina e viene ammonito. La punizione viene battuta da Vignola che serve Molina: l’ex Finale e Borgio prova a metterla in mezzo, ma Conde fa suo il pallone.

14′ Occasionissima per il Ceriale! Scappa Beluffi sul filo del fuorigioco, arriva defilato a tu per tu con Conde e non riesce a superarlo: il portiere giallorosso blocca la palla, occasione sprecata per gli uomini di Mambrin.

12′ A terra per uno scontro Sata, soccorso dalla panchina. Il giocatore rientra poi sul terreno di gioco.

9′ Villar prova la conclusione da fuori: Vinci blocca. Aveva recuperato bene il Millesimo dopo un errore in impostazione cerialese. In ripartenza è bravo Conde a bloccare il tentativo di Beluffi.

6′ Inizio scoppiettante per il Ceriale che tenta di provare a fare suo il piano gara con il palleggio. Millesimo in fase più attendista in questa primissima parte di gara.

1′ Colpo di testa di Andreetto che va alto sopra la traversa. Parte subito con un’occasione il match del Merlo.

Si parte!

Primo tempo

Le formazioni:

Ceriale: 1 Vinci, 2 Giudice, 3 Cenisio, 4 Genduso, 5 Vignola, 6 Andreetto E, 7 Molina, 8 Kacellari, 9 Beluffi G, 10 Secco, 11 Melegazzi. A disposizione: 12 Mondino, 13 Andreetto L, 14 Prudente, 15 Gagliano, 16 Gualberti, 17 Pescio, 18 Beluffi L, 19 Soria, 20 Bonifazio. Allenatore: Mambrin.

Millesimo: 1 Conde, 2 Facello, 3 Brignone, 4 Di Mattia, 5 Ndiaye, 6 Vittori, 7 Gadau, 8 Piana, 9 Delgado, 10 Villar, 11 Sata. A disposizione: 12 Casanova, 13 Berardinucci, 14 Cigliuti, 15 Bove, 16 Stafa, 17 Enzi, 18 Vittori Y, 19 Salvatico, 20 Benzo. Allenatore: Macchia.

Arbitra Tameo di Albenga, coadiuvato da Vigne e Massa di Chiavari.

Ceriale. Al Merlo oggi una sfida particolarmente interessante tra la squadra di Mambrin, una delle rivelazioni del campionato, e il Millesimo di Macchia che sta attraversando un ottimo periodo di forma. I valbormidesi, con la porta inviolata da quattro giornate, si trovano al terzo posto e vicini alla vetta, che dista soltanto due punti. I biancoblù sono a quota 14 punti dopo il pareggio esterno contro la Sestrese e vogliono riprendere la marcia che li sta portando tra le zone alte. L’ultimo scontro tra le due squadre risale a quello in Coppa Italia vinto dai cerialesi per 3-0. Ora è campionato ed è un altro discorso: i giallorossi vogliono continuare a correre in classifica.