Promozione, la Carcarese batte l’Albissole nell’anticipo. I fratelli Orcino in coro: “Partita apertissima, sarebbe potuta finire in tutti i modi”

Carcare. Un anticipo dalle mille emozioni. Ieri pomeriggio Albissole e Carcarese si sono sfidate presso il “Candido Corrent” dando vita ad un match di rara fattura. Super parate, occasioni a ripetizione, un rigore sbagliato e anche un legno colpito dagli ospiti. Alla fine, a decidere la contesa è stato un eurogol.

I padroni di casa sono così tornati a sorridere, dopo la sconfitta rimediata nell’ultimo turno, aggiudicandosi di misura l’intera posta in palio (1-o il risultato finale). A commentare quanto verificatosi in campo sono stati i fratelli Orcino, avversari in occasione della gara odierna per uno scherzo del destino. Il primo a prendere la parola è stato Davide, preparatore dei portieri e viceallenatore dell’Albissole: “Ha vinto la Carcarese, ma la partita sarebbe potuta terminare in tutti i modi. Bravo il loro portiere e bravi loro in generale”

“Peccato – prosegue l’intervistato – perchè noi arriviamo da un periodo con tanti infortuni, ma chi è sceso in campo ha fatto molto bene. Oggi abbiamo visto la prima partita dove per 90 minuti abbiamo giocato a calcio. Posso solo che essere contento per i ragazzi e per il mister, anche se ovviamente dispiace tornare a casa con 0 punti dopo una gara del genere”.

In seguito è arrivata la risposta di Matteo Orcino, collaboratore tecnico della Carcarese: “È stata una partita equilibrata, sia noi che loro prima del gol abbiamo avuto delle occasioni per andare in vantaggio. Poi la rete di Poggi a 10 minuti dalla fine l’ha indirizzata. Per una volta concordo con mio fratello, è stata una partita apertissima e sarebbe potuta finire in tutti i modi”.