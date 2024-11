Promozione, impresa Albissole al “Faraggiana”: Sampierdarenese battuta 2-1 nonostante l’inferiorità numerica

Risultato: Albissole 2-1 Sampierdarenese (77’ Fiorucci, 81’ Polito, 85’ Mancini)

Al 95’ la Sampierdarenese protesta per un possibile calcio di rigore non concesso, ma non c’è più tempo. Finisce 2-1, l’Albissole vince e accorcia in classifica.

Il direttore di gara comanda 5 minuti di recupero.

All’88’ Scatolini si supera riuscendo a respingere una conclusione da due passi: porta sbarrata e l’Albissole resta avanti nel punteggio.

All’86’ Scarfì prende il posto di Dagnino: Sarpero sceglie di inserire nuovo fosforo a centrocampo per gli ultimi minuti di gara.

All’85’ Mancini trasforma il calcio piazzato dando vita ad una traiettoria che beffa Bulgarelli facendo impazzire il pubblico di fede biancazzurra: è 2-1 Faraggiana!

All’83’ Testore viene sanzionato concedendo all’Albissole una punizione da ottima posizione.

All’82’ la Sampierdarenese opta per operare una sostituzione con Sarpa che rileva Bruni.

All’81’ Polito decide di fare tutto da solo ristabilendo immediatamente la parità. Sprint impressionante sulla fascia e conclusione violentissima sul primo palo su cui Bulgarelli non riesce ad intervenire: è 1-1 al Faraggiana!

Al 78’ Sarpero cerca immediatamente di scuotere i suoi inserendo Ghigliazza al posto di Rebagliati.

Al 77’ si sblocca il match. Fiorucci approfitta della conclusione dal limite di un compagno riuscendo con una semplice deviazione a battere Scarolini: è 0-1 Sampierdarenese al Faraggiana!

Al 72’ Bancheri rileva Galluccio: Pittaluga opta per inserire forze fresche sulle fasce.

Al 67’ Curci spaventa la Sampierdarenese arrivando a svettare di testa su azione da corner: tentativo sul fondo, ma l’Albissole sta continuando a dimostrare di non volersi accontentare di un pareggio.

Al 60’ l’Albissole cambia ancora: dentro Polito, fuori Cuka.

Al 51’ Sampierdarenese ancora pericolosa, ma l’Albissole resiste difendendo in maniera ordinata costringendo gli avversari a forzare la soluzione dalla distanza.

Al 48’ Sarpero opta per rinforzare la propria difesa inserendo Gallo al posto di Nacci.

Al 46’ la Sampierdarenese spaventa immediatamente gli avversari su azione da corner, ma il colpo di testa termina sopra la traversa.

Alle 16:04 riprende la sfida. Nessun cambio in casa Albissole mentre gli ospiti inseriscono Testore e Durante al posto di Biagini e Lombardo.

Termina però 0-0 senza ulteriori sussulti un primo tempo in cui è accaduto di tutto, una sfida estremamente divertente in cui l’Albissole, nonostante l’inferiorità numerica, sta dimostrando di saper vendere cara la pelle tenendo in costante apprensione gli avversari.

Il direttore di gara comanda 4 minuti di recupero.

Al 41’ Fiorucci spaventa gli avversari con un’ottima conclusione dal limite dell’area, ma il suo tentativo termina di poco a lato.

Al 35’ entrambe le squadre cercano di colpire senza tuttavia riuscire nel proprio intento: l’impressione è che, rispetto a quanto si potesse pensare dopo l’espulsione a freddo rimediata dall’Albissole, il match sia estremamente vivo e aperto a qualsiasi tipo di epilogo.

Al 27’ un’incertezza della difesa dell’Albissole permette a Chiarabini di arrivare a calciare dal cuore dell’area di rigore: Scatolini salva i suoi con un intervento monumentale, sarà solo corner per la Sampierdarenese.

Al 24’ l’Albissole torna a farsi vedere dalle parti di Bulgarelli: grande reazione dei biancazzurri all’inferiorità numerica.

Al 16’ Lombardo spende un fallo tattico venendo sanzionato: il direttore di gara mostra il cartellino giallo all’indirizzo del numero 11 ospite.

All’11’ l’Albissole cerca di reagire grazie alla buona conclusione di Mancini: tentativo a lato, brivido però per la Sampierdarenese.

Al 7’ spingono forte gli ospiti, ma i padroni di casa si chiudono bene respingendo gli assalti di marca genovese.

Al 4’ la Sampierdarenese prova a sbloccarla con Chiarabini che si incarica di calciare direttamente una punizione da ottima posizione, ma il suo tentativo viene murato dalla barriera avversaria.

Al 3’ pronti, via e l’arbitro sanziona con la massima punizione Favorito per un fallo da ultimo uomo giudicato da cartellino rosso: l’Albissole dovrà affrontare l’intera sfida in 10 uomini!

Alle 15:01 il direttore di gara comanda l’inizio della sfida.

Le formazioni

Albissole: 1 Scatolini, 2 Rolandi, 3 Zunino, 4 Rossini, 5 Favorito, 6 Curci, 7 Mancini, 8 Dagnino, 9 Cuka, 10 Rebagliati (C), 11 Nacci.

A disposizione: 12 Turone, 13 Chiarlone, 14 Ghigliazza, 15 Acquanita, 16 Gallo, 17 Decerchi, 18 Schiano, 19 Polito, 20 Scarfì.

Allenatore: Carlo Gino Sarpero.

Sampierdarenese: 1 Bulgarelli, 2 Galluccio, 3 Lamonica, 4 Bruni, 5 De Simone, 6 Costa, 7 Chiarabini (C), 8 Biagini, 9 Ferrante, 10 Fiorucci, 11 Lombardo.

A disposizione: 12 Virga, 13 Banchieri, 14 Cadenasso, 15 Testore, 16 Porcu, 17 Durante, 18 Sarpa, 19 Mazzarello, 20 Galvani.

Allenatore: Roberto Pittaluga.

Arbitro del match è il signor Tommaso Miraglia della sezione di Imperia. Claudio Benedetto Maggi di La Spezia e Nicola Franzese (anch’egli di La Spezia) sono gli assistenti.

Presentazione

Albissola Marina. Oggi pomeriggio presso lo stadio “Faraggiana” Albissole e Sampierdarenese si sfidano in occasione di uno dei match valevoli per la nona giornata del campionato di Promozione (girone “A”). I padroni di casa, reduci dalla beffarda sconfitta contro la Carcarese, puntano a riscattarsi per continuare a respirare aria di alta classifica. I genovesi invece, dopo cinque vittorie di fila, sperano di poter alimentare la propria striscia positiva per mettere ulteriore pressione sulla capolista.