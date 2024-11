Promozione, vittoria al cardiopalma per la Carcarese: gol allo scadere alla Superba

SUPERBA-CARCARESE 2-3 (25’ Brignone, 30’ Badamassi, 57’ Poggi, 88’ Vio, 95’ Brovida su rig.)

54’ Triplice fischio, ancora una vittoria della Carcarese

50’ GOOOOL! Palla a destra r portiere a sinistra, Brovida realizza l’1-3 su rigore. Grande nervosismo in campo

49’ RIGORE PER LA CARCARESE! Brovida abbattuto in area dal portiere, l’arbitro indica il dischetto

45’ sei minuti di recupero

43’ PARI! Gran gol di Vio che con una botta da fuori la infila all’incrocio. Imparabile. 2-2

42’ Entra Dematteis per Mombelloni

36’ Due cambi per i locali: Vio per Morani e Mattiucci per Nelli

34’ È il turno per Diamanti, entra per Kosiqi

33’ Kosiqi al centro dell’area controlla e calcia, conclusione a fil di palo

26’ Cambio anche per la Superga: Guelfi lascia il posto a Callà

24’ Mancini si libera dall’avversario sulla tre quarti e carica il destro, Grenna blocca

20’ Prima sostituzione della partita: Brovida rileva Casassa

12’ GOOOOOOOOOOL! Cross di Nonnis sul secondo palo per Poggi che di testa raddoppia. Proteste della Superba per un presunto fuorigioco, ammoniti due giocatori genovesi

9’ Nelli per Badamassi che in area non riesce a controllare bene da posizione molto interessante e a dare potenza al suo tiro ravvicinato, Grenna fa suo il pallone

5’ Uno-due tra Badamassi e Mancini, quest’ultimo in area cerca il secondo palo, ma Grenna blocca

3’ Kosiqi riceve in area e lascia partire un tiro ad incrociare, palla sul fondo

Via alla ripresa, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO

46’ Finisce il primo tempo, 1-1

42’ Bell’azione di prima della Carcarese, Spozio per Brignone che al limite calcia a colpo sicuro, Bertulessi para

39’ Mombelloni riceve al limite e calcia di prima, Bertulessi si oppone

36’ Ottogalli al limite per Badamassi che indirizza sul primo palo a caccia della doppietta, ma Grenna questa volta gli dice no e manda in angolo

35’ Bella giocata di Kosiqi, che sulla destra si libera del difensore e serve Poggi sul secondo palo: colpo di testa del 9 che non c’entra lo specchio

30’ GOOOOOOOOL! Pareggia subito la Superba. Sugli sviluppi di un corner, cross sul secondo palo per Badamassi che di testa realizza il pari

25’ GOOOOOOOOOL! Punizione di Brignone dai 25 metri: la palla colpisce la traversa interna e si infila in rete. Carcarese in vantaggio

14’ Corner di Morani, Raso spizzica di testa sul primo palo, la palla attraversa l’area e la difesa biancorossa allontana

10’ Punizione di Morani sul secondo palo, Mancini servito da un compagno controlla e calcia, Grenna si distende e manda in angolo

9’ Nelli crossa dalla linea di fondo per Malinconico che in area non riesce a controllare bene il pallone e se lo allunga, Grenna blocca

6’ La prima occasione della partita arriva su calcio da fermo ed è della Carcarese: su corner spizzica sul primo palo Kosiqi, la palla arriva a Casassa, anche lui colpisce di testa al limite dell’area piccola, Bertulessi fa suo il pallone

Si parte alle 15:04 sotto la pioggia

Genova. Altra trasferta genovese per la Carcarese che questo pomeriggio affronterà la Superba al Felice Ceravolo per la 10° giornata di campionato, fischio d’inizio alle 15:00.

Un’ottima occasione per i biancorossi per dare continuità alla striscia di risultati positivi e continuare ad occupare la vetta della classifica. Certo è, però, che non dovranno commettere lo stesso errore della trasferta contro l’Argentina Arma, fanalino di coda della classifica ma uscita vincente 2 a 1 nella sfida contro i valbormidesi. La Superba ha solo tre punti in più della squadra imperiese, le possibilità di batterla per la Carcarese sono quindi alte, ma – come si sa – nel calcio nulla è scontato.

Anche perché i genovesi hanno bisogno di punti importanti in ottica salvezza e vogliono trovare la prima vittoria tra le mura amiche, dove hanno conquistato un solo punto, grazie al pari con il Ventimiglia. Inoltre, la squadra di mister Pisani non vince da oltre un mese, l’ultimo e unico successo risale al 6 ottobre in casa della Sampierdarenese.

FORMAZIONI:

SUPERBA: Bertulessi, Mancini, Malinconico, Ravera, Raso, Matera, Badamassi, Morani, Nelli, Guelfi, Ottogalli. A disp.: Sommariva, Celli, Mattiucci, Basso, Rossi, Bodrato, Palmisano, Callà, Vio. All. Christian Pisani

CARCARESE: Grenna, Croce, Mombelloni, Moretti L., Spozio, Nonnis, Casassa, Moretti F., Poggi, Brignone, Kosiqi. A disp.: Giribaldi, Diamanti, Brovida, Di Noto, Ghirardi, Dematteis, Marchi, Napoli, Pirotto. All. Michele Battistel

ARBITRO: Gianluca Sanguinetti di La Spezia

ASSISTENTI: Davide Biggi di Genova e Tommaso Castellucci di La Spezia