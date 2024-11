Progetto SporTIncontro, successo oltre le previsioni: già 154 ore di lezioni gratuite e 130 partecipanti

Savona. Settantasette incontri per 154 ore di lezione gratuita e 130 partecipanti. Sono questi i numeri registrati nei primi due mesi dal progetto SporTIncontro, promosso dal Centro Regionale Libertas Liguria di Savona e finanziato dalla Regione Liguria nell’ambito di un bando per la promozione dei valori educativi dello sport. Numeri in crescita, grazie alle continue richieste di adesione e partecipazione.

Il progetto è iniziato a settembre e avrà una durata trimestrale, concludendosi a fine novembre. Offre l’opportunità di frequentare attività sportive non agonistiche, aperte a tutti e gratuite, in diverse località della provincia, grazie all’adesione di ASD Pippo Vagabondo di Cairo Montenotte, ASD Senkay Karate delle Albissole di Albissola Marina, ASD Come una volta di Albissola Marina, SSD Pirates di Savona, ASD La Fortezza di Savona e ASD Style Dance by D.E.F. di Millesimo. L’offerta prevede hockey su prato, karate, pallapugno, football americano, pallacanestro, giochi tradizionali, danza ad Alassio, Albisola Superiore, Albissola Marina, Cairo Montenotte, Millesimo e Savona. I partecipanti sono bambini, ragazzi, adulti e anziani. Il progetto ha ottenuto il patrocinio dei comuni di Alassio, Albisola Superiore, Albissola Marina e Savona.

La finalità ultima del progetto è la promozione dello sport come attività che favorisce la socializzazione, l’inclusione sociale, l’assunzione di stili di vita più sani: stare insieme facendo movimento al chiuso o all’aria aperta, senza distinguere tra persone con e senza disabilità, giovani e meno giovani, persone in perfetta forma fisica oppure sedentarie.

A breve partiranno inoltre, per ciascun gruppo di beneficiari, gli incontri formativi sui benefici dello sport e dell’attività fisica sulla salute e le relazioni sociali e per la promozione di stili di vita sani anche attraverso un’alimentazione corretta.

“I numeri fotografano un successo che è andato oltre le nostre previsioni – commenta il presidente del Centro Regionale Libertas Liguria Roberto Pizzorno -. Le associazioni e società sportive coinvolte ricevono continue richieste di adesione, anche grazie alla campagna social che stiamo portando avanti. E’ un progetto importante, pensato specificatamente per favorire la socializzazione, che sta incontrando il gradimento delle persone”.

Alcuni momenti delle lezioni