Primo open day all’Istituto Falcone di Loano

Loano. Domenica 17 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ci sarà il primo open day all‘Istituto “G. Falcone” di Loano che dà il via all’attività di orientamento in entrata aprendo le porte ai ragazzi della Scuola Secondaria di Primo grado e alle loro famiglie.

E’ il primo di tre incontri in cui docenti e studenti dell’Istituto Falcone saranno a disposizione per far conoscere gli indirizzi e i corsi di studio, i progetti e le molteplici attività che connotano l’Istituto come una scuola moderna e dinamica, attenta al percorso formativo ed educativo dei giovani.

Oltre all’incontro di novembre, sono infatti previsti altri due open day: venerdì 13 dicembre 2024 dalle 16.00 alle 20.00 e sabato 18 gennaio 2025 dalle 9.00 alle 13.00.

Nel corso degli open day, il cui scopo è quello di fornire informazioni e favorire una scelta consapevole del percorso di studi superiore, sarà possibile visitare l’Istituto, accompagnati dagli studenti, mentre i docenti saranno a disposizione nelle postazioni dedicate a ciascun indirizzo:

Liceo scientifico opzione scienze applicate ;

; Istituto tecnico economico con le opzioni Turismo; Amministrazione, finanza e marketing; Sistemi informativi aziendali; Relazioni internazionali per il marketing;

Tecnico tecnologico con i corsi di Costruzioni, ambiente e territorio; “Grafica e comunicazione”;

Sistema moda.

Oltre che ricevere informazioni, studenti e famiglie potranno:

assistere a dimostrazioni di didattica innovativa nei laboratori (informatica, lingue, chimica, scienze e fisica, fotografia, grafica, cad e moda)

rivolgersi agli Infopoint dedicati alle numerose attività trasversali ed extracurricolari della scuola per avere informazioni più specifiche e dettagliate su:

Certificazioni linguistiche

Certificazioni informatiche ICDL

Soggiorni studio all’estero

Attività sportive

La partecipazione agli open day è libera, ma chi lo preferisce può prenotare la visita all’ Istituto inviando una mail all’indirizzo orientamento@isfalcone.edu.it oppure telefonando al numero 320 4363135.