Prima vittoria per la Spotornese, è 1 a 0 contro la Rossiglionese

Boccata d’ossigeno per la Spotornese. La formazione, rivoluzionata in estate, aveva faticato a imporsi nelle prime giornate, ottenendo soltanto un punto. Ieri sera al Ruffinengo – la casa biancazzurra visto che il ritorno al Siccardi non sembra al momento all’orizzonte – è arrivato un prezioso 1 a 0 contro la Rossiglionese.

Il goal della vittoria è stato siglato da Rognoni al 64′. Un punto di partenza per la squadra di mister Ferraro che, a onor del vero, non ha avuto un calendario semplice. In precedenza, se l’è dovuta vedere con Campese, Savona e Speranza. Tre tra le formazioni più attrezzate del campionato.

Negli altri anticipi del sabato, il Masone ha fatto la voce grossa battendo 3 a 1 il Quiliano&Valleggia, mentre l’Olimpic si è imposto 1 a 0 sulla Vecchiaudace Campomorone.

Le formazioni di Spotornese e Rossiglionese

Spotornese: Filippi, Zhuzi, Buffo, Carrera, Basso, Peuto, Rognoni, Patitucci, Realini, Chessa, Oddera. A disposizione: Delfino, Aliu, Boemi, Casalinuovo, Mara, Gavarone, Ranne, Canevari, Intili. Allenatore: Ferraro.

Rossiglionese: Ben Ayech, Amri, Tosonotti, Pastorino A, Sorbara, Bahiti, Pastorino N, Leveratto, Oddone, Boccia, Lecini. A disposizione: Branda, Sciutto, Maccio, Persico, Laguna, Casali, Gesualdi, Chillè. Allenatore: Nervi.