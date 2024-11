Prima Categoria. Il derby è della Baia Alassio, l’ex Sacco condanna il Vadino

VADINO 0 VS BAIA ALASSIO 1 (31’ Sacco)

95’ Termina qua la partita, il derby va alla Baia Alassio.

94’ Ammonito Mehmetaj per un fallo da dietro.

92’ Aicardi parte con l’azione personale. Arriva in porta e calcia, Manti blocca.

90’ Assegnati 5 minuti di recupero.

87’ Manca poco al novantesimo, Pollini cerca la porta, ancora bravo Pampararo a metterci i guanti su un tiro molto intuibile.

83’ Bruttissimo fallo in scivolata di Vinci che travolge Pollini, rosso diretto per lui. Poi si scatena il putiferio dove Plando esagera proprio Vinci. Rosso anche per lui.

80’ Si scatena il Vadino in cambio. Atterrato un giocatore di casa, dopo un momento in cui si pensava che l’arbitro assegnasse il penalty, assegna il fallo di mano alla Baia. Panchina su tutte le furie.

78’ Praino non ce la fa, deve aver accusato un risentimento. Sardo obbligato al cambio, al suo posto Negroni.

77’ Praino perde palla davanti alla porta e regala una potenziale occasione da gol. Gibilaro tira dalla distanza, Pampararo ci metti i guanti.

73’ Altro cambio per la Baia, fuori Gasco per Michero.

72’ Ammonito Hamati dopo una scivolata a centrocampo. Gesto pericoloso che fa scattare l’ammonizione.

66’ Doppio cambio per il Vadino, uno per Sardo. Negli arancioneri fuori Esposito e D’Aprile per Masha e Pollini. Per la Baia fuori Di Mari per Menehtaj.

63’ Grande palla di Hamati con l’esterno per Di Mari, il pallone per un soffio non arriva all’attaccante alassino, grande risposta della difesa ingauna che respinge anche questa azione.

60’ Doppio rischio per il Vadino, Manti questa volta leggermente impreciso, ma comunque riesce a recuperare facilmente.

58’ Partita al momento bloccata, ribaltamento su ogni fronte. Si contraddistingue Praino che sta dimostrando di essere un giocatore di livello superiore, stoppando ogni ripartenza.

49’ Giallo per D’Aprile, fallo da dietro che concede una punizione insidiosa alla Baia. Sacco sulla punizione, parte il tiro! Grande risposta di Manti sul calcio da fermo, poi si immola sulla ribattuta di Di Mari e devia in corner.

45’ Si ricomincia qua al Riva, primo pallone subito spizzato e recuperato dalla Baia. Subito cambio per Sardo, dentro Maxena per Paltrinieri.

Secondo tempo

46’ Ammonito Praino per proteste, e così termina il primo tempo del derby tra Vadino e Baia Alassio.

41’ Gasco mette dentro su calcio d’angolo, Di Mari sbuca dal mucchio ma non riesce a colpire bene per mettere in porta, pallone fuori.

39’ Gibilaro in velocità semina due avversari, poi vedendo Pampararo leggermente fuori dai pali cerca il gol alla Florenzi contro il Barcellona, ma il pallone esce decisamente fuori dai pali.

32’ Al fischio dell’arbitro, Savona si siede a terra, non riesce a continuare. Al suo posto Nida.

31’ Sacco sblocca il derby, tutti ad esultare con lui! Un altro ex della gara ci mette lo zampino dopo un’azione ben manovrata dalla squadra di Sardo. Strapotere di Setti che ci mette il fisico e mette dentro, poi Sacco si mette bene con il corpo e tocca abbastanza per ribadire in porta. Manti immobile, Baia avanti.

25’ Altra punizione da centrocampo, questa volta Gasco mette dentro ma Bianco è bravissimo a ribattere fuori dall’area.

22’ Punizione da poco più avanti per la Baia, Gasco sul pallone. Schema di sfondamento, il pallone arriva in area a Setti che deve solo toccarla, ma il 7 non riesce a raccogliere e perde il tempo oltre all’occasione.

20’ Vadino vicinissimo al gol del vantaggio! Punizione dalla trequarti, Savona prova con la volè ad un passo dalla porta, il pallone esce di un soffio.

16’ Fallo di Paltrinieri, per Schenone è da ammonizione ed estrae il giallo. Non ci sta il numero 10 che si dispera per la scelta.

13’ Atterrato Esposito a 10 metri dall’area. Sulla punizione Bianco che spara decisamente fuori dalla porta.

10’ Di Mari scarta un difensore con il sombrero, Paltrinieri nelle zone vicine alla palla si mette bene con il corpo e prova la rovesciata, ma la conclusione è facilissima per Manti che raccoglie.

6’ Primi minuti di assestamento dove è la Baia ad avere il pallino del gioco e ad avere gli spunti più interessanti. Per ora il Vadino si è reso però molto solido difensivamente, come la squadra avversaria.

2’ Parte subito forte la Baia con l’ex più aspettato. Hamati di controbalzo tira una botta violenta dalla distanza, traversa piena e pallone recuperato dal Vadino.

1’ Si inizia! Palla per la Baia. Partita iniziata con alcuni minuti di ritardo per aspettare la fine della partita tra Albenga e Ligorna juniores.

Primo tempo

Ecco le formazioni ufficiali:

Vadino: 1 Manti, 2 Plando, 3 Fazio, 4 Buttu, 5 Bianco, 6 D’Aprile, 7 Savona, 8 Gattuso, 9 Esposito, 10 Bianco, 11 Gibilaro. A disposizione: 12 Rotiroti, 13 Sorace, 14 Pollini, 15 Baglio, 16 Nida, 17 Ferrara, 18 Masha, 19 Massa, 20 Giordano. Allenatore: Poggi.

Baia Alassio: 1 Pampararo, 2 Vinci, 3 Odasso, 4 Praino, 5 Gasco, 6 Aicardi, 7 Setti, 8 Sacco, 9 Di Mari, 10 Paltrinieri, 11 Hamati. A disposizione: 12 Tornago, 13 Negroni, 14 Combi, 15 Michero, 16 Fumagalli, 17 Cannizzaro, 18 Mehmetaj, 19 Damonte, 20 Maxena. Allenatore: Sardo.

Arbitro della gara il signor Schenone Mattia di Genova

Albenga. Buon pomeriggio a tutti cari lettori e ben ritrovati per commentare assieme l’anticipo della sesta giornata di Prima Categoria Vadino vs Baia Alassio. Derby molto sentito tra due città vicine, importante per diversi fattori. Per la Baia sicuramente fare tre punti sarebbe fondamentale per incrementare in classifica, cercando di avvicinarsi alla testa del campionato. Per il Vadino deve ancora arrivare la prima vittoria, vincere un derby potrebbe aiutare anche mentalmente oltre che per togliersi dalle zone rischiose della classifica.