Prima Categoria, troppo Savona per la Rossiglionese. Mister Nervi: “Penalizzati oltremodo dalle assenze, da metà classifica in giù vedo un campionato estremamente equilibrato”

Rossiglione. Una sfida proibitiva. Sabato pomeriggio la Rossiglionese è scesa in campo per affrontare il Savona in occasione di uno degli anticipi della settima giornata del campionato di Prima Categoria (girone “B”). Alla fine ad avere la meglio, complici le numerose assenze tra le file dei locali, sono stati gli Striscioni allenati da mister Emanuele Cola, vittoriosi con il risultato di 0-2.

Al termine del match a commentare la prova dei padroni di casa è stato Maurizio Nervi, allenatore della Rossiglionese il quale ha dichiarato: “È stata una partita giocata bene dal Savona. Noi nel primo tempo ci siamo difesi discretamente subendo gol a causa di una nostra ingenuità. Da lì è stato ancora più difficile perchè tra le nostre file oggi c’erano 13 indisponibili tra cui l’intero attacco. Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata soprattutto considerando di avere la rosa dimezzata”.

“Speriamo – ha proseguito l’intervistato – di recuperare qualcuno in vista della prossima settimana. Abbiamo assenze importanti davanti e in mezzo al campo. Oggi tra gli altri ci mancavano Nnanna, Chillè e Arrache, motivo per cui ho dovuto adattare Oddone (di ruolo centrocampista, ndr) in attacco. Non avevamo le armi per ribaltare una partita così, ma nonostante ciò vorrei fare i complimenti al Savona perchè secondo me ha dimostrato grande fisicità, corsa e una tecnica sicuramente da categoria diversa da questa”.

Infine mister Nervi ha concluso il proprio intervento analizzando il livello del girone “B” dell’edizione 2024/2025 della Prima Categoria: “Secondo me il campionato è difficile e livellato proprio come lo scorso anno. In alto secondo me ci sono 4/5 squadre superiori rispetto alle altre. Credo che il Savona sia una squadra costruita per vincere, motivo per cui mi stupiscono i punti che ha di ritardo dalla vetta. È anche vero però che siamo solo alla settima giornata, motivo per cui può starci dover pazientare per un periodo di assestamento. Vedo sempre loro come i favoriti, poi Campese e Masone sono due squadre molto forti e attrezzate. Il Multedo invece è sempre lì, mentre l’Olimpic è un’altra buona squadra. In alto vedo queste, poi considero lo Speranza un’altra formazione valida. Per il resto, con tutte le altre squadre secondo me saranno delle battaglie. Dalla metà della classifica in giù il campionato è molto equilibrato. Riuscirà a fare punti chi ci metterà più voglia e attenzione”.