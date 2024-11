Prima Categoria, l’Old Boys Rensen festeggia la storica vittoria contro il Savona. Mister Rolando: “Per noi significa tantissimo”

Arenzano. Una vittoria con dedica speciale. Domenica pomeriggio l’Old Boys Rensen ha espugnato l’impianto sportivo “Olmo-Ferro” di Celle Ligure superando i padroni di casa del Savona con il risultato di 1-2. Per il sodalizio arenzanese è stata una giornata storica: i gol di Gesi e Paini infatti hanno regalato agli arancioneri un’affermazione difficilmente pronosticabile alla vigilia.

Al termine del match, a commentare la prestazione dell’Old Boys Rensen sono stati il presidente Giorgio Miravalle e Alessio Rolando, tecnico del club il quale ha esordito dichiarando: “Per noi la vittoria odierna significa tantissimo. Sono tre punti importantissimi sia per la nostra dimensione che per il nostro campionato. Mi dispiace sinceramente per Lele Cola che è un amico, però sono sicuro che lui e il Savona si rialzeranno”.

“Noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare – prosegue il tecnico degli arenzanesi – commettendo anche alcuni errori che dovremmo cercare di non ripetere, ma per fortuna siamo stati graziati. Intanto abbiamo concluso la partita in 11 che è un qualcosa che non ci capita spesso. Ci prendiamo questi tre punti che fanno bene, si può dire che per noi quelli del Savona siano dei buoni colori”.

Rolando ha proseguito la sua analisi dichiarando: “Oggi avevamo qualche assenza, motivo per cui eravamo un po’ rimaneggiati. Noi come spesso ci succede non riusciamo a chiudere le partite, mentre il Savona ha avuto svariate palle gol. C’è da dire che noi abbiamo anche qualità, dobbiamo soltanto riuscire a mettere in ordine tutti i neuroni mantenendo la concentrazione per tutti i 90 minuti. Durante le partite abbiamo dei momenti di black-out, dovremo lavorare su questo perchè per il resto stiamo facendo bene”.

Successivamente è stato il momento del presidente Miravalle, il quale ha dichiarato: “Confermo che il nostro obiettivo è quello di ottenere una salvezza tranquilla. Le assenze ci sono, però oggi è una vittoria veramente bella e meritata. I ragazzi hanno dato tutto, penso di poter dire che abbiamo meritato la vittoria. Il mister ci mette tanto del suo così come i suoi collaboratori, dal punto di vista societario ne siamo contenti. Chi non conosce queste realtà non sa che in settimana ci sono 500 cose da curare, i ragazzi devono stare sul pezzo, però oggi con più tranquillità siamo riusciti a portare a casa la partita”.

Infine il numero uno del sodalizio arancionero, proprio come fatto da Gianluca Paini (autore di uno dei due gol siglati dall’Old Boys Rensen), ha voluto concludere l’intervista dedicando la vittoria a Davide Violin, ristoratore scomparso due settimane fa quando la città di Arenzano si è ritrovata ad essere vittima di violenti temporali che hanno causato la piena (e la conseguente esondazione) del rio Lissuolo: “Vorrei dedicare la vittoria a Davide Violin, ristoratore scomparso ad Arenzano durante i giorni di allerta meteo. Mi faccio portavoce dei ragazzi per dire questo”.