Prima Categoria, il Savona torna a correre. Bova: “Dopo due sconfitte dovevamo dare una svolta, siamo contenti”

Savona. Dalla sconfitta rimediata nel febbraio scorso che aveva di fatto inflitto una mazzata definitiva alle velleità di promozione diretta dell’allora squadra guidata dal neo tecnico Roberto Biffi alla vittoria di quest’anno, un’affermazione che infonde una nuova speranza. Dal fango (con sconfitta) di 9 mesi fa ai tre punti ottenuti nel weekend in casa biancoblù sono cambiati tre allenatori, svariati giocatori e soprattutto la denominazione della società (tornata ad essere Savona Fbc da Città di Savona, ndr), ma l’avversaria è rimasta la stessa: la Rossiglionese guidata da mister Maurizio Nervi.

Dopo due sconfitte consecutive il margine di errore era ridotto ai minimi termini per il Savona allenato da mister Emanuele Cola che sabato, in occasione di uno degli anticipi della sesta giornata del girone “B” del campionato di Prima Categoria, non ha fallito l’appuntamento imponendosi con il risultato di 2-0.

L’aver ritrovato la vittoria, come confermato nel post-gara da Gianluca Bova, è stata una vera e propria liberazione per l’intero ambiente biancoblù: “Dovevamo dare una svolta dopo aver rimediato due sconfitte e questa era la partita che dovevamo fare. Secondo me oggi in campo abbiamo tenuto alla grande sotto ogni punto di vista. Siamo contenti e per noi deve essere sempre così. Non c’è mai una partita facile, dobbiamo continuare così”.

“Sicuramente – ha proseguito l’estremo difensore degli Striscioni intervistato al termine del match vinto contro la Rossiglionese – con il nuovo assetto tattico bisogna stare più attenti e questo penso che ci dia l’input per essere decisivi su ogni pallone giocando meglio. Anche il modulo può dare una svolta”.

L’esultanza di Salis dopo aver trasformato il rigore che ha portato il Savona in vantaggio è stata un monito al non abbassare la guardia, un concetto ribadito anche da Bova: “Dopo il primo gol ci siamo rimessi subito lì e ci siamo detti che avremmo dovuto segnare anche il secondo. Fatto un gol bisogna subito puntare a segnarne un altro. È nostro dovere fare così”.

Infine il portiere dei biancoblù ha concluso il proprio intervento spendendo parole al miele per i supporter degli Striscioni: “I nostri tifosi sono spettacolari, hanno fatto un’ora di pullman solo per vederci. Hanno un cuore incredibile”.