Prima Categoria, il Savona fatica ad ingranare ma Piu non demorde: “Ci siamo mangiati dieci gol, vedremo come trovare la quadra con il lavoro in settimana”

Savona. Una sconfitta dolorosa da cui scaturisce la necessità di dover prontamente ripartire. Domenica pomeriggio, presso l’impianto sportivo “Olmo-Ferro” di Celle Ligure, Savona e Old Boys Rensen si sono sfidate dando vita ad un match ricco di occasioni terminato con con un risultato difficilmente pronosticabile alla vigilia.

Gli arenzanesi infatti, nel segno di Paini e Gesi, sono riusciti ad avere la meglio su Garbini e compagni superando i biancoblù con il risultato di 1-2. Un duro colpo per la squadra del neo tecnico Emanuele Cola, subentrato la scorsa settimana a mister Fabrizio Monte proprio per imprimere una svolta definitiva al percorso in campionato degli Striscioni.

Tra le cattive notizie in casa Vecchio Delfino va riportata anche quella dell’infortunio occorso a Fabio Rignanese, fino a questo momento bomber indiscusso del Savona. A scendere in campo al suo posto è stato Niccolò Più, il quale al termine della gara è intervenuto dichiarando: “Ci siamo mangiati 10 palle gol, quindi direi che gli effetti del cambio in panchina si sono visti. Sulle reti subite abbiamo commesso due errori di squadra, in settimana lavoreremo per sistemare quelle cosette lì. Quando perdi non fa piacere, vedremo come trovare la quadra con il lavoro in settimana”.

Sul cambio allenatore, l’intervistato ha proseguito sottolineando: “Sono passati due giorni, però posso affermare che la squadra è a totale disposizione del mister, del suo staff e della società. Siamo tutti uniti per lavorare per un unico obiettivo. Ci siamo allenati solo due volte (agli ordini di Emanuele Cola, ndr), quindi credo sia ancora presto, però ci sono già stati dei buoni risultati e delle belle risposte”.

Infine Piu ha guardato al futuro svelando quanto si sono detti lui ed i suoi compagni al termine del match: “Ci siamo riuniti in mezzo al campo per fare gruppo guardandoci in faccia. Ci siamo detti che da martedì serve ripartire. Abbiamo perso tre partite fondamentali e probabilmente non possiamo più sbagliare. Vediamo però, è ancora lunga, ci sono tante sfide da affrontare”.