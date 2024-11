Prima Categoria, Baia Alassio. L’ex Sacco match winner contro il Vadino: “Qua trovata la fiducia giusta, speriamo di continuare così”

Albenga. Si è appena concluso uno dei derby più belli della Prima Categoria girone “A”, terminato con la vittoria della Baia Alassio contro il Vadino. Una partita sul campo equilibrata a livello del gioco, delle occasioni decisamente meglio per i gialloneri. Traversa ad inizio partita di Hamati, il pallone sfiorato da Setti ad un passo dalla porta e Di Mari su punizione sono solo alcune potenziali occasioni da gol.

Poi il gol tutto da ex: assist di Setti e Sacco ribadisce ad un passo da Manti che non può fare nulla. Il gol basta per portarsi a casa un match complicato e ricco di polemiche arbitrali, soprattutto da parte del Vadino.

“Dal campo loro erano molto aggressivi, nel primo tempo noi abbiamo fatto fatica a giocare”. Inizia così l’intervista di Sacco, sottolineando anche il forte agonismo in campo. “Dopo abbiamo trovato la quadra e segnato il gol, riuscendo a sistemarci in campo. Bisogna imparare a gestire meglio certi momenti della partita, bisogna crescere e iniziare veramente a cercare di gestire questi momenti. Gestiti meglio possiamo fare qualcosa di grande, al contrario siamo una squadra mediocre che punta a fare bene in questo campionato”.

Poi il commento del preparatore atletico Carofiglio: “I derby sono sempre partite difficili. Dobbiamo imparare a gestire i momenti, a gestire le qualità che abbiamo, a volte ci facciamo prendere dalle situazioni. Portiamo a casa un risultato comunque positivo, ma dobbiamo sicuramente migliorare”.

“La società ha creato tutti i presupposti per far bene – continua Carofiglio -, partendo dallo staff. Lavoriamo molto sia sulla parte atletica che sulla parte tecnico-tattica. Oggi è mancata un po’ di lucidità, probabilmente un po’ di tensione da derby, però ci lavoriamo molto su questo e abbiamo tanta qualità. Anche la rosa è ampia, non abbiamo undici titolari, facciamo molto turnover e spero che questo fattore aiuti durante l’anno”.

Nessuna tensione particolare per il centrocampista giallonero nella vigilia del match: “Non ero teso, stiamo parlando di una partita di Prima Categoria. Ho giocato qualche mese ad Albenga quando sono arrivato in Liguria e mi sono trovato bene al Vadino, non posso parlare male. Però qua ad Alassio ho trovato la fiducia giusta, il mister mi ha cambiato ruolo e mi trovo molto bene, anche se oggi non sono stato brillantissimo. Il gol comunque aiuta sempre”.

Un rolo nuovo per Sacco che gli calza a pennello, sia per tecnica che per struttura fisica: “È il primo anno che faccio la mezzala, mi trovo molto bene in questo ruolo. Sto imparando i movimenti giusti, grazie al mister, a Davide e a tutto lo staff. Speriamo di continuare così e di poter far sempre meglio“.