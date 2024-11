Prima Categoria “B”, crollo Savona: l’Old Boys Rensen espugna l’Olmo-Ferro (1-2)

Risultato: Savona 1-2 Old Boys Rensen (22’ G. Paini, 48’ Gesi; 62’ Salis)

Il match termina 1-2 senza ulteriori emozioni.

Il direttore di gara comanda 5 minuti di recupero.

All’88’ Savona in massima propensione offensiva, ma la difesa dell’Old Boys Rensen fa quadrato e riesce a resistere.

All’85’ Fancellu dà l’illusione ottica del gol facendo impazzire il pubblico biancoblù presente sugli spalti, ma il pallone in realtà termina sul fondo.

All’83’ Rolando subentra a Rivanera: altro cambio tra le file dell’Old Boys Rensen.

All’82’ Cherkez si incarica di calciare una punizione da ottima posizione scheggiando il palo alla sinistra di Mancuso: altro brivido per l’Old Boys Rensen.

All’81’ la spizzata di testa di Doci permette a Fancellu di disporre di un’occasione clamorosa, ma il suo tentativo termina alto.

Al 79’ Bruzzone subentra a Colombo: il Savona torna a schierarsi con la difesa a 4.

Al 78’ Valle rileva Costa: forze fresche in campo per riuscire a mantenere il risultato tra le file della formazione ospite.

Al 72’ l’Old Boys riesce a difendersi bene ripartendo in maniera pericolosa in contropiede: Colombo, proprio per interrompere una velenosissima ripartenza avversaria, spende un fallo tattico venendo sanzionato. Protestano gli ospiti, i quali avrebbero voluto maggiore severità da parte del direttore di gara.

Al 70’ gli Striscioni provano a risalire la china operando un’altra sostituzione con Doci che subentra a Piu.

Al 67’ sia i padroni di casa che gli ospiti optano per operare una sostituzione: dentro Sulla al posto di Gianluca Paini tra le file dell’Old Boys Rensen, mentre nel Savona Fancellu rileva Gaggero.

Al 65’ Piu si incarica di calciare non riuscendo però ad inquadrare lo specchio della porta: pallone alto, ma altro brivido per l’Old Boys Rensen.

Al 64’ Rivanera stende un Briano letteralmente indemoniato venendo sanzionato: sarà punizione da posizione estremamente invitante per gli Striscioni.

Al 62’ Salis dagli undici metri spiazza Mancuso: è 1-2 all’Olmo-Ferro!

Al 60’ Briano viene steso in area di rigore: nessun dubbio per l’arbitro, sarà penalty per gli Striscioni.

Al 54’ Romano sciupa una grande occasione per accorciare le distanze: protestano i tifosi per un possibile tocco di mano in area, ma il direttore di gara, impassibile, lascia correre.

Al 50’ spinge forte l’Old Boys alla ricerca del terzo gol, ma il Savona riesce a resistere in qualche modo.

Al 49’ Mata rileva Apicella: primo cambio tra le file del Savona.

Al 48’ incredibile all’Olmo-Ferro: l’Old Boys Rensen trova la rete del raddoppio con Gesi che, dopo aver saltato il suo diretto marcatore, trova uno splendido tiro a giro. È 0-2 arancionero.

Alle 16:01 riprende la sfida. Confermati gli stessi ventidue scesi in campo dal 1’ (l’unica variazione è rappresentata da Costa inserito al posto di Patrone).

Termina così 0-1 un primo tempo ben disputato dall’Old Boys Rensen, mentre in casa Savona lo scossone settimanale non sembrerebbe aver prodotto gli effetti sperati.

Il direttore di gara comanda 2 minuti di recupero.

Al 42’ il Savona continua a spingere trovando il buon colpo di testa di Romano, ma Mancuso si supera arrivando sul pallone riuscendolo a levare dallo specchio.

Al 40’ Salis pennella un cross al bacio per Garbini il quale, di testa, non riesce ad inquadrare lo specchio della porta: brivido per l’Old Boys Rensen.

Al 38’ il Savona torna a rendersi pericoloso con un’ottima conclusione di Salis, ma Mancuso con i pugni riesce a respingere con la difesa arancionera che allontana.

Al 30’ Cherkez interrompe in maniera fallosa una buona progressione dell’Old Boys Rensen venendo sanzionato.

Al 22’ Garetto vince un dribbling sulla fascia sfornando uno splendido cross che, dopo essere stato allontanato male dalla difesa biancoblù, arriva sui piedi di Piano il quale, a botta sicura, fulmina Bova: è 0-1 all’Olmo-Ferro!

Al 17’ il Savona torna a rendersi pericoloso sfruttando al meglio un calcio piazzato, ma il pallone termina ancora una volta fuori misura.

Al 15’ l’Old Boys Rensen opera una sostituzione: dentro Costa, fuori Patrone (probabilmente a causa di qualche problema muscolare).

Al 14’ Piu cerca la porta con un buon colpo di testa, ma il suo tentativo termina sul fondo.

Al 13’ Garetto trova Simone Paini il quale, in girata, tenta di impensierire Bova: il portiere biancoblù blocca a terra, scricchiola tuttavia la retroguardia del Savona in questo avvio.

Al 12’ Gianluca Paini approfitta di un’incertezza di Garbini strappandogli il pallone al limite dell’area di rigore: conclusione sul fondo, altro brivido però per gli Striscioni.

Al 9’ l’Old Boys prova a spaventare i biancoblù, ma il tentativo termina sul fondo.

Al 5’ nota tattica: Cola per il suo esordio sulla panchina del Vecchio Delfino sceglie di confermare 10/11 dei titolari solitamente schierati da mister Monte. L’unica variazione è rappresentata da Piu, oggi dal 1’ al posto di Rignanese. Il Savona cambia inoltre il modulo propendo un 3-5-2 offensivo. 4-3-1-2 invece per l’Old Boys Rensen.

Alle 15:01 il direttore di gara comanda l’inizio della sfida.

Le formazioni

Savona: 1 Bova, 2 Colombo, 3 Incorvaia, 4 Apicella, 5 Garbini (C), 6 Gaggero, 7 Romano, 8 Cherkez, 9 Piu, 10 Salis, 11 Briano.

A disposizione: 12 Fois, 13 Bruzzone, 14 Mata, 15 Signori, 16 Uruci, 17 Doci, 18 Rignanese, 19 Berruti, 20 Fancellu.

Allenatore: Emanuele Cola.

Old Boys Rensen: 1 Mancuso, 2 Bozzo, 3 Rivanera, 4 Patrone, 5 Boggiano (C), 6 Brenelli, 7 Garetto, 8 Piccardo, 9 Gesi, 10 S. Paini, 11 G. Paini.

A disposizione: 12 Poggi, 13 Chiastra, 14 Testoni, 15 Valle, 16 Mazzarello, 17 Costa, 18 Rolando, 19 Sulla, 20 Rondinelli.

Allenatore: Alessio Rolando.

Arbitro del match è il signor Guglielmo Tameo della sezione di Albenga.

Presentazione

Celle Ligure. Oggi pomeriggio presso l’impianto sportivo “Olmo-Ferro” va in scena uno dei match valevoli per la sesta giornata del campionato di Prima Categoria (girone “B”). A sfidarsi scendono in campo Savona e Old Boys Rensen. I biancoblù, reduci dall’avvicendamento in panchina tra Fabrizio Monte ed Emanuele Cola, saranno chiamati a vincere per rasserenare la propria piazza. Voglia di stupire invece per la formazione ospite, squadra pronta a vendere cara la pelle proprio come fatto in Coppa Ligure (il match tra Striscioni e arancioneri terminò 1-1).