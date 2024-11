Prima “A”, un ottimo Vadino perde il derby contro la Baia Alassio. Poggi: “Partita matura, i risultati arriveranno”

Albenga. Il Vadino viene superato in casa dalla Baia Alassio Auxilium con la rete dell’ex Ronny Sacco. Una partita molto intensa all’Annibale Riva che ha visto le squadra battagliarsi sportivamente la posta in palio.

C’è comunque soddisfazione tra le fila ingaune per la prestazione, come testimoniano le parole di mister Daniele Poggi: “Purtroppo è un periodo dove non gira tanto bene. Oggi secondo me i ragazzi hanno fatto una partita importante contro una squadra super attrezzata. Secondo me anche di categoria superiore ma, ripeto, sta girando un pochino male. Le prestazioni ci sono, in settimana lavoriamo bene, arriveranno i risultati“.

“Bisogna stare sereni e continuare su questa strada perché i ragazzi se lo meritano – continua -. Oggi hanno fatto una partita molto matura, fino all’ultimo siamo stati in partita contro una squadra forte abbiamo concesso poco e creato anche tanto. Forse c’era un rigore da quello che è sembrato per noi ma ci sta, l’arbitro è da solo non può fare nulla“.

Solo un punto raccolto dagli ingauni in queste prime sette giornate di campionato. Tuttavia Poggi guarda al bicchiere mezzo pieno concentrandosi sui progressi che sta notando nei suoi giocatori: “Possiamo dire quello che vogliamo: che siamo una squadra costruita da zero, nuova, tanto giovane, però basta con questo alibi. Stiamo lavorando bene, facendo delle buone partite e prima o poi sono sicuro che i risultati arrivano e sono sicuro che appena arrivano ci divertiremo perché una vittoria aiuterebbe col morale. Dobbiamo continuare a spingere tanto in settimana. Questa settimana abbiamo lavorato di nuovo bene, con tanta volontà e tanta attenzione. Il gruppo è unito e, ripeto, anche oggi si è visto fino all’ultimo che è rimasto in partita. Secondo me dobbiamo solo continuare a lavorare e avere voglia di portare a casa il risultato che prima o poi arriverà”.