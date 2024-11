Prima “A”, il Borghetto batte il Mallare e dedica la vittoria all’infortunato Di Bella. Quartieri: “Torna più forte di prima, bomber”

Borghetto Santo Spirito. Il match si era sbloccato subito per il Borghetto, andato in vantaggio con la rete di Barone al terzo minuto su un calcio di rigore procurato da Amendola. Dopodiché il carattere degli uomini di Rattalino è stato decisivo per incanalare tre punti importanti per la classifica, raggiungendo il nono posto a quota nove punti.

“Abbiamo concesso poco. Loro si sono resi pericolosi solo una volta con una punizione che è andata sul palo, ci è andata bene – ha dichiarato Tommaso Quartieri, attualmente uno dei giocatori più in forma dei granata -. Siamo stati bravi a sfruttare il calcio di rigore, che l’altra volta abbiamo sbagliato. Tanti palloni alti, tanto gioco sporco. L’abbiamo preparata bene, sapevamo cosa ci aspettava e l’abbiamo portata a casa per fortuna”.

Quartieri giudica positivamente l’inizio del cammino del Borghetto in Prima Categoria: “I nuovi innesti di quest’estate sono nomi importanti che servono per alzare la maturità del gruppo, siccome siamo tutti ragazzi giovani. Penso per esempio ad un giocatore come Battuello, che motiva tanto il gruppo ed ha tantissima esperienza. Siamo un bel gruppo in sintonia. Finora le partite che dovevamo vincere le abbiamo vinte, a parte quel rammarico di Sanremo. La stagione sta andando bene“.

Pollice in su anche per il rapporto con mister Rattalino: “Ci sa fare molto coi giovani, sa sempre dire le cose al momento giusto, prepara benissimo le partite e in settimana ci fa spingere. Ci prepara mentalmente, ci dice sempre di stare sul pezzo perché se sei sempre sul pezzo sbagli poche partite. Mi sto trovando bene con lui e con la società composta da persone bravissime“.

A fine partita la squadra ha posato in gruppo per una foto-dedica a Di Bella, out per infortunio dopo la rottura del legamento crociato. Quartieri spende parole al miele per il bomber granata: “Perdiamo uno dei giocatori più importanti della squadra, ci mancheranno i suoi gol. Ho un rapporto speciale con lui, è veramente brutto quello che gli è successo anche perché è la seconda volta. Dispiace a tutta la squadra e abbiamo voluto fargli questa dedica: torna più forte di prima, bomber“.