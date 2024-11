Presepe vivente di Roccavignale, Arianna Pizzorno interpreterà la Madonna

Roccavignale. Quest’anno, tra le figure del suggestivo Presepe Vivente di Roccavignale, il ruolo della Madonna sarà interpretato dalla giovane Arianna Pizzorno.

Con i suoi 19 anni e un amore per la cultura, la moda e il cinema, Arianna rappresenterà Maria nelle serate del 22, 23 e 24 dicembre nel borgo di frazione Strada, portando un tocco fresco e autentico a uno degli eventi più attesi delle festività locali.

Arianna, da poco diplomata all’Istituto Superiore Federico Patetta di Cairo Montenotte, ha già un percorso di studi brillante alle spalle. Con un diploma in amministrazione, finanza e marketing e un secondo diploma esabac (equivalente anche nel sistema scolastico francese), la giovane ha saputo affiancare competenze tecniche a una passione innata per la creatività. Oltre a coltivare interessi legati alla moda e al cinema, soprattutto nei generi di true crime, Arianna è un’appassionata viaggiatrice. Ma le sue passioni non si fermano qui: Arianna è un’appassionata di automobili e segue con entusiasmo il mondo dei rally. Attualmente sta svolgendo un tirocinio presso una ditta di serramenti.