Precipita per venti metri in una scarpata mentre passeggia nei boschi col suo proprietario: il cane Elsa tratto in salvo dai vigili del fuoco

Orco Feglino. E’ stato tratto in salvo dai vigili del fuoco di Finale Ligure il cane che, ieri pomeriggio, è precipitato per venti metri in una scarpata nei boschi di Orco Feglino.

Ieri pomeriggio Elsa, stavano attraversando i boschi nei pressi della Falesia del Silenzio, nel comune di Orco Feglino, insieme al suo padrone. Ad un tratto l’animale si è allontanato e non ha fatto più ritorno.

Grazie al radio collare il proprietario è riuscito ad individuarne la posizione: il cane era finito in una scarpata una ventina di metri più in basso.

L’uomo ha chiesto l’aiuto dei Vigili del Fuoco. Non appena giunta sul posto, la squadra di Finale Ligure ha approntato una manovra alpinistica di calata e recupero.

Raggiunta Elsa, questa è stata imbragata e, dopo il recupero, consegnata in buone condizioni di salute al suo padrone.