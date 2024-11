Ponte di Ognissanti, iniziato il rientro: 10 km di coda tra Borghetto e Feglino, Aurelia in tilt

Borghetto/Feglino. La giornata di oggi, domenica 3 novembre, si conferma da bollino rosso per la viabilità stradale e autostradale per il rientro dal ponte di Ognissanti, oltre alla presenza dei cantieri di manutenzione sulle tratte savonesi e liguri.

Al momento sulla A10 si segnalano 10 km di coda tra Borghetto e Feglino, in direzione Savona e la situazione andrà a peggiorare durante il pomeriggio/sera, con tempi di percorrenza ben superiori alla media.

Disagi e forti rallentamenti stanno caratterizzando anche la via Aurelia, con la circolazione viaria bloccata in direzione levante, in particolare tra Borghetto e Finale Ligure.

Sempre sulla A10 si segnala coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

Viabilità al momento regolare, invece, sulla A6 Savona-Torino.

Infine, per quanto riguarda la A26: coda di 1 km tra bivio A26/diramazione A7 Milano-Genova e Ovada per lavori; coda tra Masone e Ovada sempre per il notevole flusso di auto e veicoli.

Il culmine del traffico è previsto nel pomeriggio, tra le 16 e le 19, quando è previsto il picco di viaggiatori in transito.

(SEGUIRANNO AGGIOTNAMENTI)