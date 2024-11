Ponte di Ognissanti, code fino a 11 km tra Albenga e Feglino: viabilità in tilt nel savonese

Borghetto/Feglino. La riviera e il ponente savonese letteralmente bloccati in questa domenica di rientri dal ponte di Ognissanti: la giornata da bollino rosso vede ancora incolonnamenti di circa 11 km sulla A10 tra Albenga e Feglino, in direzione Savona, con lunghi tempi di percorrenza.

Nel pomeriggio segnalata anche una coda di 1 km tra Spotorno e Feglino, in direzione Francia. Forti rallentamenti tra il bivio A6/A10 Savona e Altare in direzione Torino, a causa dei lavori. E sempre sulla A10 coda tra Celle Ligure e e il bivio A10/A26 Trafori per traffico intenso.

E coda di 1 km tra il bivio A26/diramazione A7 Milano-Genova e Ovada sempre per lavori.

A peggiorare la complessiva situazione viaria sulle tratte autostradali liguri e savonese, infatti, la presenza dei cantieri di manutenzione, che hanno congestionato il traffico per il notevole afflusso di viaggiatori.

Inevitabili le ripercussioni anche sulla via Aurelia, con la circolazione viaria bloccata: molti gli automobilisti che hanno provato a districarsi anche in vie e strade secondarie per sfuggire alle code chilometriche.

Secondo le previsioni i disagi proseguiranno fino a tarda serata.

Sulle tratte di A10 Savona-Genova criticità sono previste anche nella giornata di domani, lunedì 4 novembre, in particolare dalle 7 alle 10 e dalle 16 alle 19. E altro bollino rosso per la A26 in direzione di Genova Voltri dalle 7 alle 16.