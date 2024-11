Pietra Ligure. Pietra Ligure piange la scomparsa dell’avvocato Mario Spotorno, venuto a mancare all’età di 78 anni.

“Abbiamo appreso ieri della scomparsa del nostro Collega Avv. Mario Spotorno, civilista ed esperto di diritto del lavoro. E’ stato consigliere dell’Ordine degli avvocati di Savona per numerosi mandati sino al 2019. E’ doveroso rappresentarlo come una figura di spicco nel panorama giuridico e come un esempio di integrità, dedizione e straordinaria competenza. Chiunque di noi abbia avuto l’occasione di un incontro può testimoniare – oltre alle sue capacità professionali – il calore del suo sorriso e la sua risata contagiosa, la sua acuta intelligenza e il suo senso dell’umorismo. Lascia il suo studio ai figli Michele e Gabriele e alla nuora Sara cui rivolgo le mie più sincere condoglianze”, è il ricordo di Vittoria Fiori, presidentessa dell’Ordine degli Avvocati savonesi.

Figura stimata e rispettata nella comunità, Spotorno ha dedicato la sua vita alla professione forense.

I funerali si terranno martedì 26 novembre alle ore 10 presso la Basilica di Nostra Signora del Soccorso di Pietra Ligure. Il Santo Rosario sarà recitato lunedì 25 novembre alle ore 19 nella Chiesa Vecchia di Piazza La Pietra.