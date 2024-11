Pietra Ligure, la tabaccheria “Scasso” compie 65 anni: il riconoscimento del Comune per la storica attività

Pietra Ligure. “Oggi pomeriggio, con l’assessore alle attività produttive Cinzia Vaianella abbiamo conferito a Mimmy, Piera Scasso e a Giorgio Micheli la benemerenza del Comune di Pietra Ligure per i sessantacinque anni della storica e ininterrotta attività commerciale della “Tabaccheria Scasso”.

Così il sindaco pietrese Luigi De Vincenzi, nel celebrare la speciale ricorrenza dell’attività.

“Nella centralissima location all’angolo fra piazza Martiri della Libertà, “u fossu” per noi pietresi, e via Matteotti, vero crocevia per residenti e turisti, si è dipanata una lunga storia imprenditoriale inaugurata dalla famiglia Scasso sul finire degli anni ‘50, con i quotidiani, i giornali, le riviste e le pubblicazioni di ogni genere, menzione speciale per quelle di storia, cultura e tradizioni locali che non sono mai mancate nelle sue vetrine, “finestra sul mondo”, punto informativo e tappa obbligata per generazioni di pietresi e non”.

“A Mimmy, Piera e Giorgio vanno i complimenti nostri personali e di tutta l’amministrazione comunale per il traguardo raggiunto con la loro lunga attività e l’augurio di godersi la meritatissima pensione” conclude De Vincenzi.

Ed ecco il loro messaggio: “Grazie a tutti i clienti che abbiamo incontrato in questi 65 anni”.