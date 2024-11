Pietra Ligure, il comunicato dopo il derby con la S. F. Loano: “Non condividiamo assolutamente lo striscione, sdegno per i fumogeni ospiti”

Pietra Ligure. Dopo il triplice fischio, la partita tra Pietra Ligure e San Francesco Loano continua a far discutere. Ad accendere le polemiche uno striscione comparso nel pre-gara e rimosso prima del via. Il riferimento è chiaro: l’ultima giornata dello scorso campionato di Promozione, nella quale il Finale aveva vinto sul campo della San Francesco, riuscendo così a salvarsi. Così, l’atmosfera del derby tra biancocelesti e rossoblù è stata scaldata ancor di più. Ovviamente, il Pietra Ligure prende le distanze dall’episodio, dichiarandosi estraneo rispetto all’accaduto.

Ma non solo, perché il club biancoceleste ha denunciato il lancio di fumogeni da parte dei tifosi della San Francesco Loano. Fumogeni che, stando a quanto scritto dal Pietra in un comunicato uscito stamattina, avrebbero danneggiato il terreno di gioco. Insomma, il derby è tornato.

Il comunicato del Pietra Ligure:

L’A.S.D. Pietra Ligure 1956 comunica la propria assoluta presa di distanza rispetto a quanto riportato in uno striscione esposto dall’esterno dello stadio in occasione della recente gara di campionato contro l’A.S.D. San Francesco Loano.

Tali scritte ingiuriose sono da considerarsi totalmente estranee al nostro operato e assolutamente non condivise dalla società.

Contestualmente, il club esprime sdegno per i danni arrecati al terreno di gioco causati dal lancio di fumogeni in campo, verificatosi in corrispondenza del Settore Ospiti.

L’A.S.D. Pietra Ligure 1956 si riserva di adottare ogni misura necessaria per proteggere il proprio impianto e garantire la sicurezza durante le manifestazioni sportive, auspicando che simili episodi non abbiano più a ripetersi.