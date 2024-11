Pietra Ligure, il Comune cerca nuova area verde e area cani: al via indagine di mercato

Con l’avviso pubblicato sull’Albo Pretorio digitale del Comune di Pietra Ligure è stata avviata l’indagine di mercato per l’acquisto o la permuta di un terreno da destinare ad area verde, parco giochi o area cani.

I terreni dovranno essere situati nel centro abitato di Pietra Ligure, avere una superfice minima di 800 metri quadrati, essere pianeggianti o su fasce facilmente accessibili e avere accesso diretto da strade pubbliche.

Per manifestare il proprio interesse è necessario presentare domanda all’ufficio protocollo del Comune di Pietra Ligure, redatta secondo i requisiti indicati nell’avviso, entro e non oltre le ore 12,30 del 25 novembre 2024 (per chiarimenti in merito alla procedura è possibile scrivere a r.bronda@comunepietraligure.it, mentre per ulteriori informazioni tecniche è possibile rivolgersi all’area tecnica r.falco@comunepietraligure.it – 019.62931238).

“L’obiettivo dell’iniziativa è quello di realizzare nel centro urbano nuove aree verdi attrezzate e andare incontro alle numerose richieste arrivate in tal senso da cittadini e turisti” commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore ai lavori pubblici e verde pubblico Francesco Amandola.

“Il desiderio che ci anima è quello di creare nuovi servizi per i cittadini e gli ospiti e rendere la nostra città sempre più green, pet friendly e con spazi adeguati e protetti per bambini e famiglie: questa iniziativa va in questa direzione” concludono De Vincenzi e Amandola.