Pietra Ligure, con i fondi regionali Parco Negro si trasforma in un’area sportiva attrezzata e inclusiva

Pietra Ligure. “Siamo soddisfatti che con l’approvazione delle graduatorie del bando regionale per la promozione dell’attività sportiva di base avvenuta un paio di settimane fa, il Comune di Pietra Ligure sia risultato beneficiario di risorse economiche per la realizzazione di un progetto per l’allestimento di aree sportive attrezzate, inclusive e utilizzabili gratuitamente da tutti”, commentano il Sindaco Luigi De Vincenzi, l’Assessore ai lavori pubblici e alle aree verdi Francesco Amandola e il Consigliere delegato allo sport Michela Vignone.

E proseguono: “Il progetto che abbiamo presentato, cui va il contributo di 26 mila euro a copertura integrale dell’intervento, riguarda la riqualificazione, sistemazione e valorizzazione di alcune aree all’interno del Parco Negro, posto a levante del paese in una zona molto urbanizzata, oggetto, negli ultimi tempi, di importante impegno da parte dell’amministrazione sia sul fronte mare che nelle direttrici di viale della Repubblica e via Nazario Sauro che nella zona intorno al Soccorso. L’area verde in questione gode, inoltre, della vicinanza alla scuola primaria “Papa Giovanni XXIII”, peculiarità cui bando riconosceva un punteggio premiale. L’obiettivo prioritario è, quindi, quello di realizzare un’area sportiva attrezzata all’aperto, pubblica, accessibile anche alle persone con ridotte o impedite capacità motorie, visive e sensoriali, a servizio di una zona densamente popolata e, cosa non da poco, anche della scuola Papa Giovanni XXIII che, purtroppo, possiede una palestra di dimensioni ed altezza ridotte e poco adeguata a fornire la necessaria pratica motoria a tutti gli studenti durante le ore di studio curriculari”.

“Il progetto, nello specifico, prevede l’installazione di una attrezzatura sportiva polifunzionale – formata da cinque attrezzi di cui ben quattro inclusivi e utilizzabili da persone con disabilità motoria, uditiva, visiva e cognitiva – funzionale all‘allenamento di tutte la parti del corpo, sia per esercizi cardio e che di potenziamento, e la posa di pavimentazione antitrauma, anch’essa pienamente accessibile da persone con ridotte o impedite capacità motorie, visive e sensoriali e che consente un agevole passaggio intorno all’attrezzatura sportiva -proseguono il Sindaco, l’Assessore e il Consigliere delegato – Siamo sicuri che questo intervento sia un grande valore aggiunto non solo per la zona di levante ma per tutta Pietra Ligure e che apporterà miglioramenti al tessuto sociale ma anche e soprattutto alla salute, promuovendo l’attività sportiva non agonistica attraverso aree libere, all’aperto, completamente gratuite e fruibili da tutta la comunità compresi gli alunni della scuola posta in prossimità del parco Negro, ai quali la nuova area attrezzata consentirà un migliore l’esercizio dell’attività motoria. Come amministrazione ci siamo sempre impegnati per promuovere il benessere di tutti attraverso l’esercizio fisico e abbiamo sempre creduto fermamente nel valore sociale, educativo e formativo dello sport e questo intervento va sicuramente in questa direzione. La nuova area attrezzata sarà, presumibilmente, operativa nella primavera del prossimo anno”.