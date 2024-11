Pietra Ligure, auto finisce nel rio Ranzi dopo un volo di 4 metri

Pietra Ligure. Dramma sfiorato a Pietra Ligure, in viale Riviera (vicino al supermercato della Lidl), quando un’auto è finita nel rio Ranzi.

Dalle prime ricostruzione sembrerebbe che il mezzo stava procedendo in retromarcia da via Oberdan. L’autista, poi, avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di un mal funzionamento della retromarcia. Così ha sfondato la rete protettiva finendo nel rio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno provvedendo al recupero del mezzo.

Illese invece le tre persone a bordo, per loro non si è reso necessario nemmeno il trasporto in ospedale.