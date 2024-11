Pesca di pesci spada non autorizzata ad Alassio, plauso di Osa: “Grazie alla Guardia Costiera”

Alassio. L’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) “ringrazia, per l’ennesima volta, la Guardia Costiera savonese per aver sorpreso e sanzionato un pescatore che aveva catturato pescispada, senza autorizzazione e, per giunta, sotto misura”.

“La Guardia Costiera è, – secondo OSA, – il corpo di polizia principalmente impegnato, quasi in ‘solitaria’, nella difficile lotta contro i reati del mare, in un ambiente politico (governo nazionale, sindaci costieri, regione, enti economici, etc.) smaccatamente a favore della pesca, professionale e, soprattutto sportiva: ultima ‘marchetta’ governativa quella di ridurre ai pescasportivi, costretta dall’Unione Europea, gli ami dei parangali da 200 a 50, invece di proibirli”.

E l’Osservatorio Savonese Animalista chiede “la modifica della vecchia legge del 1968 sulla pesca marittima, proibendo ai dilettanti l’uso di attrezzi professionali come nasse e palangari e riducendo il limite massimo di cattura giornaliera di cinque chili ad uno, evitando che molti vendano sotto banco il pescato a ristoranti e pescherie senza alcun controllo igienico; ed eliminando le ferrettare (micidiali per le tartarughe ed i cetacei del Santuario Pelagos), reti derivanti (libere di “navigare” per il mare) lunghe fino a 2.500 metri e con maglia da 100 millimetri”.

Ma, sempre secondo OSA, “anche tutelare esemplari con dimensioni fuori dal comune, prescrivendo che, se ancora vivi, vengano subito rimessi in mare; sono infatti, a parte l’incontro con un pescatore, esemplari vincenti dal punto di vista della biodiversità, e sarebbe utilissimo, per la specie a cui appartengono, che potessero tramandare i loro “geni” il più a lungo possibile, viste altresì le condizioni pessime in cui versano il 75% delle specie marine mediterranee, non solo per l’inquinamento e la plastica ma anche per la pesca, professionale e cosiddetta ‘sportiva’, fuori controllo e praticata, soltanto in Liguria, da almeno 150mila persone”.