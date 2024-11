Passerelle di plastica, pneumatici da autocarro e bottiglie di vetro: i subacquei del Centro Nautico Vadese ripuliscono i fondali di Noli

Vado Ligure. Sabato 9 novembre è stata effettuata la pulizia dei fondali marini di Noli, nel tratto di mare compreso tra l’Hotel Capo Noli e la “spiaggia dei pescatori”. Una decina di subacquei del Centro Nautico Vadese si è immersa ad una profondità variabile tra i 5 ed i 25 metri, alla ricerca dei rifiuti depositatesi sui fondali.

Il forte vento di tramontana e le onde non hanno impedito ai partecipanti di recuperare alcune centinaia di chilogrammi di materiale, tra cui diversi metri di passerelle di plastica e tre pneumatici di autocarro, per il cui recupero è stato necessario l’utilizzo di alcuni palloni di sollevamento. Questi copertoni erano infatti semi-sepolti nella sabbia del fondale ed erano ormai diventati tana di polpi. Particolare curioso: da uno di questi sono state estratte ben 12 bottiglie di vetro.

Poca corrente ed una buona visibilità, dopo giorni di pioggia, hanno agevolato le operazioni che sono terminate con la consegna dei materiali presso la spiaggia dei pescatori, dove SAT ha provveduto al loro recupero.

“Un grazie alla città di Noli, che ha concesso il patrocinio per l’evento, alla Capitaneria di Porto/Guardia Costiera di Savona, alla Croce Bianca di Noli, all’Associazione Nuova Vado Marina, ai pescatori di Noli, che hanno messo a disposizione i loro argani per recuperare più agevolmente gli pneumatici, e soprattutto ai sub del Centro Nautico Vadese sempre più attivi nella difesa dell’ambiente.”