Passeggiata via Nizza a Savona, la fine lavori slitta a marzo: il ministero concede la proroga di 3 mesi

Savona. Slitta di tre mesi la fine lavori per la passeggiata a raso in via Nizza a Savona. Il Ministero ha accolto la richiesta del Comune e ha concesso la proroga della scadenza per la fine dei lavori. La passeggiata sarà, quindi, pronta a marzo 2025.

“Nelle settimane scorse tra la pioggia e la mareggiata i lavori si sono ripetutamente interrotti, il ministero ha riconosciuto le nostre giustificazioni”, ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi.

Le onde sono arrivate al cantiere ma – rassicura l’assessore – “non ha comportato problemi e non sono stati riscontrati danni”.

Recentemente la giunta ha stralciato 48 metri di passerella in un tratto di spiaggia nella zona degli ex bagni La Playa che ha mostrato un’erosione più accentuata rispetto al resto dell’arenile. Nei mesi scorsi era stata approvata un’altra variante, per affrontare l’aumento dei costi, con la modifica del materiale, la riduzione delle misure ed è stata alzata sulla sabbia di 50 cm per permettere alle onde di passare sotto.

In seguito al maltempo, tra pioggia forte e mareggiata, sulla spiaggia si è arenata anche tanta legna: “Chideremo alla nuova giunta il permesso per bruciarla, come è successo negli anni passati”.

Il progetto è al centro di polemiche da diverso tempo, che si risollevano ogni volta che il mare si ingrossa, perchè “rischia di essere distrutta dalla prima mareggiata”, ma in più occasioni l’amministrazione comunale e i tecnici hanno spiegato che “è idonea a sopportare le mareggiate”.