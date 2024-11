Borzoli. ‘È un punto che mi porto a casa orgoglioso perché abbiamo affrontato una squadra che ha dei valori importanti, un mister molto bravo e con la loro classifica che sapevamo fosse assolutamente bugiarda“.

Mister Marco Mambrin commenta così ai microfoni del club il pareggio per 1-1 del suo Ceriale in casa della Sestrese.

Il tecnico biancoblù commenta l’analisi della gara: “A tratti potevamo essere un po’ più coraggiosi, soprattutto a inizio secondo tempo. È un punto che marchiamo. La classifica la guardiamo, però il nostro è un percorso di crescita di una squadra giovane. Ripeto, oggi eravamo al cospetto in trasferta di una squadra importante. Guardando la rosa ha veramente dei valori importanti e li ha dimostrati sotto un a zero cercando di ribaltare la partita con carattere e determinazione”.

Sul secondo tempo: “È mancato un po’ di coraggio nel palleggiare però ci sono in campo anche gli avversari, che magari ci hanno capiticdopo un primo tempo dove siamo stati bravi. Dobbiamo essere veloci a modificare alcune modalità di uscita della palla, altrimenti le squadre organizzate come quelle di Valmati possono mettere in grosse difficoltà”.