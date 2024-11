Ortovero, incontro con Finale Outdoor Region, il sindaco Geddo: “Occasione di sviluppo turistico”

Il Comune di Ortovero ha coinvolto il Consorzio Finale Outdoor Region per un incontro sull’outdoor presso la sede dell’Enoteca Regionale. Presenti anche i sindaci di Casanova Lerrone Marino Beneccio, di Vendone Sabrina Losno e di Onzo Sandro Piccardo.

Invitata la cittadinanza interessata all’escursionismo, le associazioni del territorio, le ASD sportive, oltre alle attività ricettive e di ristorazione.

Il direttore marketing di FOR, Enrico Guala, ha esposto l’esperienza di trasformazione del territorio finalese come destinazione primaria del turismo outdoor, ormai riconosciuta a livello internazionale. Per il Consorzio finalese presenti anche Maria Luisa Surico, responsabile comunicazione, e Simona Trucco, community manager.

Il sindaco di Ortovero Osvaldo Geddo ha organizzato l’incontro assieme alla giunta comunale e ai consiglieri Gabriele Gastaldi, con delega allo sport, e Claudio Marras, con delega all’ambiente.

“Un’occasione di stimolo per costituire un gruppo di lavoro, a livello locale, sostenuto dai Comuni, ma animato da sportivi, associazioni e operatori economici per lavorare sulla sentieristica e il sistema di accoglienza” ha sottolineato lo stesso sindaco Osvaldo Geddo.

“Abbiamo la possibilità di confronto con una realtà ormai consolidata e organizzata come la Finale Outdoor Region, senza escludere in futuro di avviare una eventuale collaborazione operativa, per questo è necessario costruire un gruppo di lavoro a livello territoriale che possa interagire con la stessa amministrazione comunale e creare le condizioni per la crescita nel nostro comprensorio di un settore turistico strategico” ha concluso il primo cittadino.