Ornella Scarrone presenta il libro “I pensieri di Alessandro Boggero”, per rendere omaggio al figlio perduto

Savona. A quasi 37 anni dalla scomparsa del figlio, Ornella Scarrone presenta il suo nuovo libro “I pensieri di Alessandro Boggero”. Cento pagine per dare voce ad un ragazzo che “aveva pensieri profondi, riportati nel volume affinché possano giungere come monito a tante persone in questo complesso momento storico” – dichiara la stessa autrice.

Copie del volume sono reperibili direttamente presso l’editore Marco Sabatelli, in via Servettaz a Savona. E’ altresì possibile prenotarlo nella libreria “Feltrinelli” di via Astengo ed online. Ulteriori riproduzioni sono già in visione presso “PS2 Fotostudio” di Roberto Ursida, in via Brignoni.

E’ in possesso di una copia del libro il presidente dell’Associazione “Amici del Liceo Scientifico Orazio Grassi” di Savona, il Professor Preside Guglielmo Marchisio, recatosi in visita al Museo Alessandro Boggero. In tale occasione, l’ospite ha consegnato alla madre del ragazzo la fotografia della classe 3G – 1988, dove era presente il figlio.

La prefazione al volume è di Alessandro Revello, amico e cugino del protagonista. Pressoché coetaneo di Boggero, ha scritto con cuore ed umiltà del cugino, che sempre ricorda con grande affetto.

Il tutto per rendere omaggio ad un ragazzo ricordato da tutti per i suoi grandi meriti. Importante la collaborazione amichevole del tecnico di computer Augusto Perseo e di Almerindo Walter Cicerone, che sostiene la donna in un sodale rapporto da quasi 30 anni.