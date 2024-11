Orlando: “Disposto a discutere con Bucci una legge sul consumo del suolo”

Liguria. Anche se non ha ancora annunciato ufficialmente se resterà a fare il parlamentare o tornerà in Liguria come capo dell’opposizione in consiglio regionale, Andrea Orlando come promesso prosegue la battaglia al modello politico del centrodestra che non è riuscito a scardinare alle urne alle regionali.

E così lancia alcuni messaggi al neopresidente della Regione Liguria Marco Bucci. Uno è di confronto e riguarda il consumo del suolo: “Nelle sue prime battute il presidente Bucci ha chiamato in causa una legge regionale che noi volevamo presentare in caso di vittoria per limitare il consumo del suolo, dicendo che vorremmo costruire delle dighe fatte di bastoni e non vorremmo irreggimentare i fiumi, cose che non c’entrano niente con la nostra proposta”, dice Orlando.

“Se vorrà ne discuteremo insieme – afferma il deputato Pd – io sono disponibile perché l’impianto di quella legge lo avevamo definito ed è un provvedimento che semplicemente lavora per evitare che si impermeabilizzi altro suolo e vincola anche gli interventi, soprattutto nelle aree urbane, alla riambientalizzazione come condizione per contenere in parte l’effetto dei cambiamenti climatici e degli eventi calamitosi che purtroppo si succedono da tanti anni”.

Orlando fa altre considerazioni “in vista dell’avvio formale della legislatura regionale in Liguria – riflette – avrei atteso appunto quel momento se non fossero già successe alcune cose che sono degne di una qualche riflessione e la prima riguarda una stranezza, si riunisce la maggioranza per formare la Giunta, come è normale, come è fisiologico che sia, e a questa riunione di maggioranza partecipa il presidente di un’altra regione. Una stranezza che, però, confligge con l’idea della piena autonomia di una regione come la nostra. Non sarà oggetto di polemica questo, ma una qualche curiosità la suscita”.

L’ultima considerazione “più seria e sulla quale spendo davvero pochissime battute” è questa – conclude l’esponente dem – “Ho visto che la discussione è sull’implementazione della giunta regionale. Bucci ha detto che “ci vogliono i sottosegretari“. Ecco, io direi che invece forse ci vogliono più infermieri e più medici in Liguria e su questo credo sia opportuno fare una discussione”, conclude Orlando.