Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Luca Corti confermato presidente

Savona. Nei giorni 23-24-25 novembre si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Savona e della Commissione Albo Odontoiatri.

Sono risultati eletti in qualità di consiglieri: Federico Baricalla, Gianluigi Bocchio, Edmondo Bosco, Lara Bricco, Duccio Buccicardi, Luca Corti, Teresiano Defranceschi, Renato Giusto, Sara Griseri, Antonio Langone, Maurizio Lanteri, Luca Lione, Giuseppe Noberasco, Viviana Panunzio, Elisa Zanelli.

Sono Revisori dei Conti: Alberto Macciò e Raffaella Orlando, supplente Rodolfo Guglierame.

Per la Commissione Albo Odontoiatri sono stati eletti: Alberto Barreca, Marco Giargia, Sergio La Rocca, Raffaella Giudice, Gabriele Zunino.

Il giorno 26 novembre si è tenuto il consiglio per la distribuzione delle cariche. Sono risultati eletti Luca Corti in qualità di presidente, Edmondo Bosco in qualità di vice presidente; Federico Baricalla in qualità di segretario, Teresiano Defranceschi in qualità di tesoriere. Il presidente dell’Albo Odontoriatri (CAO) è Gabriele Zunino, il vice presidente Marco Giargia.