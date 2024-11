Operaio deceduto in A6, con l’autostrada chiusa in crisi anche la viabilità ordinaria: lunghe code

Altare. In seguito al decesso dell’operaio, avvenuto questa mattina sulla A6, si è verificata la chiusura del tratto Altare-bivio A10, creando grossi problemi anche alla viabilità ordinaria.

Il traffico autostradale in direzione Savona, infatti, complice il blocco, si è riversato sul colle di Cadibona.

Questo ha dato origine a rallentamenti ma anche a lunghe code, con disagi per gli automobilisti e per i trasportatori che, in arrivo dal Piemonte, devono optare obbligatoriamente per la Sp29.