Nuovo attraversamento pedonale per il cimitero di Marina, la proposta di “Impegno per Finale”

Finale Ligure. Proposta del gruppo consiliare di Andrea Guzzi: “Un nuovo attraversamento pedonale all altezza del cimitero di Marina. Una zona pericolosa per gli utenti, che spesso sono persone cui mette male utilizzare la piccola scala di accesso al sottopasso”, afferma il capogruppo di minoranza in Consiglio comunale.

“Negli ultimi anni la collaborazione tra Ente Comune ed Anas (competente nel tratto di Aurelia interessato) ha portato ad avere due importanti attraversamenti: il primo sopra al Porto (con semaforo a chiamata), il secondo presso Villaggio Olandesi a Varigotti. Questo sarebbe l’ennesima iniziativa di fondamentale importanza per i cittadini finalesi” spiega il gruppo di opposizione.

“Durante la stagione estiva se ne è parlato e l’amministrazione comunale si era detta interessata, ma nessuna progettazione e proposta formale è stata indirizzata ad Anas. Il gruppo Impegno x Finale propone un interpellanza consigliare per avviare l’importante iter realizzativo”.

“La sicurezza dei cittadini deve essere al centro della nostra attenzione” concludono dal gruppo di minoranza finalese.