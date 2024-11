Nuova viabilità Savona, dal 15 novembre doppio senso in via dei Mille

Savona. Terminati i lavori, venerdì 15 novembre dalle ore 22 cambia la viabilità nel comparto stradale di via dei Mille. Da quell’ora, e per tutta la notte, verrà tracciata la nuova segnaletica orizzontale.

L’Amministrazione ricorda che la nuova viabilità prevede questi cambiamenti: via dei Mille: viene istituito il doppio senso di marcia tra via Poggi e via Vegerio e il senso unico verso la piazza, dunque tra via Poggi e piazza Diaz, via Famagosta: diventa percorribile solo nella direzione a scendere, verso la Torretta. Autobus linea 5: d’intesa con TPL, viene mantenuta l’attuale tipologia di autobus elettrici da 8,5 metri. Il 5 seguirà il nuovo tracciato della viabilità tra piazza Mameli e via Poggi, dunque, anziché percorrere il tragitto via Battisti-via Pertinace-piazza Diaz-via dei Mille, seguirà piazza Mameli-via Nazario Sauro-via Vegerio-via dei Mille. Su indicazione di TPL, si è deciso, poiché la linea non passa più da piazza Diaz, di istituire una fermata in via Vegerio, a soli due cento metri di distanza. La fermata è provvisoria, in attesa di verificare l’effettivo utilizzo da parte dell’utenza. Autobus linea 15: non sono previste modifiche di tracciato, resta immutata la tradizionale fermata in piazza Diaz

“Attuiamo il cambio di viabilità già annunciato e che giunge al termine di un percorso ben definito – dice il sindaco Marco Russo – E’ la risposta a un bisogno che i cittadini ci hanno manifestato in maniera molto chiara: risolvere il nodo del traffico di piazza Mameli. Noi lo facciamo in coerenza con il progetto di mobilità che abbiamo illustrato nella lettera aperta ai Savonesi”.

“È la soluzione definita con Sintagma – ricorda l’Assessore alla Mobilità Sostenibile Ilaria Becco – e che, sulla base dei dati sul traffico raccolti dalla società, risulta la migliore da tutti i punti di vista: siamo però pronti ad apportare eventuali correttivi, laddove ciò risultasse necessario”.