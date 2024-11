Nuova giunta regionale, Pasa (Cgil): “Alla nostra provincia serve rappresentanza, ma soprattutto competenza”

Provincia. “In questi giorni da piu parti si è ‘alzato il grido’ di allarme e richiesta al neo presidente Bucci per garantire al territorio un assessore Savonese nella nuova Giunta Regionale, soprattutto tra quelli che non hanno speso una parole di condanna verso il cosiddetto ‘modello Toti’ che in questi anni ha peggiorato sensibilmente la vita di chi vive e lavora in Liguria (oltre 250 milioni di buco in sanità, liste d’attesa drammatiche, chiusura e depotenziamento di servizi e attività fondamentali, una carenza infrastrutturale profonda, lavoro povero, precario e insicuro, nessun investimento in politiche energetiche, industriali e innovative) tanto che vedono la Liguria ultima delle Regioni del nord in risorse investiti su questi capitoli”. Lo scrive, in una nota, il segretario provinciale della Cgil Andrea Pasa.

“Ciliegina sulla torta – aggiunge Pasa – con una profonda crisi di parte importante del sistema industriale e dell’apparato manifatturiero, basta pensare alla latitanza nella ricerca di soluzioni alle crisi industriali storiche, tutte nate e non risolte nelle due amministrazioni Toti, di Piaggio, LaerH, Funivie e Sanac e la totale assenza nelle difficoltà dei due comparti Automotive e Vetro. In questo contesto, causato dalle politiche mortifere dell’amministrazione Toti, alla nostra Provincia servirebbe rappresentanza ma soprattutto competenza”.

“Per questo più che le provenienze territoriali bisognerebbe ragionare sulle competenze per la scelta degli assessori Regionali, evitando di confondere la rappresentanza politica del territorio savonese in Regione, sacrosanta e assente totalmente nelle due giunte Toti, con le ‘marchette tra partiti’ che significherebbero ancora una volta solo briciole per il nostro territorio, così come già visto negli ultimi 9 anni”, conclude Pasa.