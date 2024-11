Nuova giunta, Natale (Pd): “Manca l’assessore allo sviluppo economico, alla portualità e alla blue economy”

Liguria. “In una giunta dove c’è l’assessore all’emigrazione e all’immigrazione, dove si pensa di governare la sanità con fantasiose strutture e sovrastrutture campate in aria, manca l’assessore allo sviluppo economico, alla portualità, alla logistica, alla blue economy”. Così il segretario regionale del Partito Democratico Davide Natale sugli assessori della Giunta Bucci.

“Quello che è il settore principale e fondamentale per lo sviluppo e il rilancio dell’economia della Liguria Bucci ha pensato bene di relegarlo in cantina. Un chiaro segno di quali siano le priorità di questo centrodestra che pensa di affidare lo sviluppo economico e il porto non a un assessore, ma a un consigliere delegato che di fatto ad oggi non esiste se non nella fantasia di Bucci”.

“Una scelta discutibile, ma che evidenzia come questa Giunta sia lontana dai bisogni della Liguria e della sua economia”, conclude