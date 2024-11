Novità ad Alassio: i Giardini di Villa della Pergola aperti anche in autunno ed in inverno

Alassio. I Giardini di Villa della Pergola si preparano a incantare ancora una volta, svelando il loro fascino, anche durante la stagione autunnale e invernale, avvolti da una luce morbida e dorata. Questa la novità che arriva da Alassio per l’autunno e l’inverno.

Le fioriture, la collezione di agrumi in fruttificazione e il foliage saranno protagonisti assoluti colorando i vialetti con tonalità vivaci e diffondendo aromi inebrianti. In un percorso esclusivo che comprenderà aree solitamente non accessibili i visitatori potranno immergersi nei caldi colori autunnali e godere di un’atmosfera intima e suggestiva.

Tra le curiosità la fioritura, proprio in questi giorni, della Tetrapanax Papyrifer.

La Tetrapanax papyrifer, appartenente alla famiglia delle Araliaceae, è una pianta arbustiva di origine subtropicale, particolarmente apprezzata per il suo aspetto imponente e per le sue caratteristiche botaniche peculiari. Le ampie foglie, palmate e profondamente lobate, possono raggiungere i 50 cm di diametro, creando una densa chioma che richiama le foreste native della Cina. In autunno, la pianta produce infiorescenze terminali a pannocchia, composte da piccoli fiori bianchi di forma globosa e consistenza vellutata, disposti in densi grappoli. I fiori della Tetrapanax attraggono insetti impollinatori, arricchendo ulteriormente la biodiversità dei Giardini. La pianta emana una fragranza delicata, che si diffonde nell’aria, arricchendo l’esperienza sensoriale di chi la osserva. Grazie alla sua estetica singolare e alla robustezza, la Tetrapanax papyrifer rappresenta un elemento di grande valore ornamentale, aggiungendo una nota esotica e selvaggia.

Ogni visita sarà un’esperienza unica: il Parco vive, muta costantemente giorno dopo giorno e stupisce con colori, profumi e scenografie sempre diversi. Tra gli abitanti di questi Giardini incantati è possibile scorgere durante il percorso gli scoiattoli rossi, i barbagianni, i ricci, i pettirossi e i falchetti.

Le visite guidate continueranno fino a fine gennaio. A febbraio i Giardini saranno visitabili esclusivamente da gruppi privati e scolaresche.

I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale, dove è possibile trovare tutte le informazioni su orari e disponibilità: giardinidivilladellapergola.com (i residenti del Comune di Alassio e Albenga potranno usufruire di una tariffa ridotta).

UNA OPPORTUNITÀ UNICA A 18 ANNI DALLA RINASCITA DI UN SIMBOLO GREEN DELLA LIGURIA

Una novità inedita che arriva nell’anno di un anniversario importante: il 2024 è infatti il diciottesimo anno dal salvataggio di Villa della Pergola da una potenziale speculazione edilizia che avrebbe potuto cancellare la storia di questo luogo incantato.

Il “folle” gesto d’amore messo in atto dalla proprietà nel 2006 ha permesso di preservare questo tesoro naturale e culturale riscrivendone il destino e dandogli nuova vita. Una storia di resistenza e resilienza, in cui il genius loci ha sconfitto il cemento e la distruzione. Visitare i Giardini non vuol dire solo scoprire un parco botanico incastonato in uno dei luoghi più suggestivi della Liguria, ma rappresenta l’esperienza unica di partecipare a un sogno diventato realtà.

Grazie alla loro fama internazionale, i Giardini rappresentano oggi uno dei simboli della città di Alassio e della Liguria: considerati una meta imperdibile, integrano l’offerta turistica del territorio, contribuendo a rendere la città sempre più emblema di destinazione green per gli appassionati di botanica.