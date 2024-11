Natale (PD): “Prima riunione di Bucci su sanità è una strigliata ai Dg per chiedere di tagliare. Mossa totiana che disattende ogni promessa”

Liguria. “Bucci inizia il suo mandato da presidente scivolando su una buccia di banana e disattendendo ancora una volta non solo le promesse fatte in campagna elettorale ma anche i bisogni dei liguri”. Lo afferma in una nota Davide Natale, segretario del Pd ligure.

“Pensavamo che la prima riunione sulla sanità di Bucci, come aveva assicurato prima delle elezioni, avesse come priorità un piano organico per l’abbattimento delle liste d’attesa. Invece, la prima cosa che fa, una volta insediato in Regione, con un atteggiamento di totiana memoria, è chiamare i direttori generali e strigliarli sui conti come se la situazione attuale non fosse la conseguenza di scelte, o meglio non scelte di quel centrodestra che oggi Bucci rappresenta in piena continuità. Per poi ripetere lo stesso mantra della campagna elettorale, commissari per i nuovi ospedali, che in nove anni il suo stesso centrodestra non ha realizzato e derubricare le liste d’attesa a un punto nell’agenda. Nessun altra concreta soluzione”.

“Forse Bucci non ha chiaro quali siano i veri problemi della sanità ligure e dimentica cosa ha anche detto il presidente dell’ordine dei medici, che non c’è più nulla da tagliare. Servono invece risorse, per non far ricadere sui cittadini le conseguenze della cattiva gestione di Toti Gratarola di cui rappresenta plasticamente la continuità. Come Partito Democratico avevamo presentato una proposta di legge che chiedeva di parametrare la spesa sanitaria al 7,5% del PIL. Una manovra che avrebbe portato alle regioni circa 4 miliardi in più che sarebbero serviti per nuove assunzioni e nuovi macchinari. Ma il centrodestra, a tutti i livelli, ha detto no, e queste sono le conseguenze”.

“Ancora una volta con questa mossa Bucci conferma che il buco di bilancio in sanità di oltre 250 milioni esiste e come, ed è un problema. Riunione indetta (non si capisce a che titolo visto che non è più assessore) da Gratarola, che di quel buco è responsabile. Bucci vada a fare un giro negli ospedali, a partire da quelli delle province, e nei pronto soccorso e vedere in che condizioni sono costretti a lavorare medici, infermieri e personale sanitario e i turni massacranti che devono sostenere per garantire il diritto alla cura a tutti i cittadini. La nostra opposizione sarà costante e puntuale perché il diritto alla salute sia garantito a tutti”, conclude Natale.

Fa eco la neoeletta consigliera regionale del Partito Democratico Katia Piccardo e responsabile sanità della segreteria PD: “Per risolvere i numerosi problemi della sanità ligure servono subito nuovi investimenti invece Bucci pensa di far dimenticare le enormi criticità, scaricando la colpa sui direttori generali. Carenza di personale, necessità di nuovi macchinari e soprattutto maggiori fondi sia a livello nazionale che locale devono essere le priorità da affrontare in questa Regione. Attaccare i direttori generali per chiedere di rientrare di un buco di bilancio, causato da nove anni di governo di centrodestra in Regione, è una mossa che chiarisce la totale assenza di visione futura su un tema così importante per tutti i Liguri”.

“L’ennesima non azione, quella di Bucci, in perfetta continuità con il suo predecessore: ancora una volta il centrodestra pensa che i problemi si risolvano alzando la voce senza mettere in campo alcun tipo di programmazione “.